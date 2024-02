4 segredos que existem por trás do WhatsApp (nem todo mundo sabe)

Com esses truques, os usuários podem aproveitar ao máximo o potencial do mensageiro e tornar sua comunicação ainda mais eficiente e personalizada

Magno Oliver - 26 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução / Instagram / @flacarboni)

Existem alguns segredos que estão escondidos por trás da conta de WhatsApp que nem todo mundo sabe ou que sabe, mas não são tantos assim.

Dentro do WhatsApp, existe uma infinidade de dicas e truques que podem facilitar e enriquecer a experiência dos usuários cada vez mais.

Desde a formatação de texto até a organização de grupos, há muitos recursos pouco conhecidos que podem ser explorados. E com novas atualizações, cada dia surgem mais novidades.

O perfil no Instagram da influenciadora digital Flávia Carboni (@flacarboni) mostrou algumas novidades do mensageiro para tornar a comunicação ainda mais eficiente e personalizada, a gosto do usuário.

Flávia mostrou em vídeo alguns truques novos para ajudar os navegantes a se comunicarem de um jeito mais legal, seja em uma conversa ou com as pessoas em grupos de usuários.

Com esses truques, eles podem aproveitar ao máximo o potencial do WhatsApp e tornar sua comunicação ainda mais eficiente e personalizada.

Assim, explorar esses recursos ocultos pode transformar a maneira como interagimos dentro do aplicativo de mensagens mais popular do mundo.

Novos atalhos de texto para você mandar mensagens diferentonas no WhatsApp

1. Caracter “>” – Envia Mensagem em Formato de Citação

Se você digitar o caracter “>” antes do seu texto, o whats envia a mensagem em formato de citação que ninguém vai entender direito o que aconteceu e como você fez isso.

2. Traço antes do Texto – Cria tópicos ou lista

A próxima é sobre digitar um traço antes do texto a ser enviado, é possível criar tópicos e uma lista bem bonitona automaticamente só dando enter na tecla após cada um dos itens.

3. Acento grave no início e final do texto – Mensagem vira um código

Se você colocar um acento grave “´” no início e depois no final da frase que for escrever, o texto vai em formato de código e inclusive com um fundinho cinza em destaque.

4. Digite “1. + conteúdo” para criar uma lista numeral

Por fim, para se criar uma lista numeral, basta digitar “1.” e aí a cada enter pressionado, a plataforma vai criando os itens automaticamente.

