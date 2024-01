Quem tem WhatsApp precisa fazer esse procedimento para não perder a conta

Processo está disponível tanto para celulares Android quanto para iOS

Gabriella Pinheiro - 19 de janeiro de 2024

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Para garantir a segurança de quem tem WhatsApp, a empresa Meta – responsável pela plataforma – vem oferecendo uma série de atualizações para melhorar a privacidade. Desta vez, um novo procedimento chega com o objetivo de evitar com que os mensageiros percam a conta.

O novo processo está disponível tanto para celulares Android quanto para iOS e visa evitar com que problemas como esse ocorram na plataforma.

No intuito de evitar com que quem tem WhatsApp perca a conta na plataforma, a Meta lançou uma nova maneira para garantir mais segurança aos usuários.

Uma delas, lançadas recentemente, é cadastrar o e-mail do aplicativo no celular Android e iOS. Caso o usuário esqueça o código PIN e necessite recuperar a conta no aplicativo, esse método pode ser a salvação para isso.

Contudo é necessário ressaltar que o cadastro no e-mail não elimina as demais necessidades lançadas pelo Meta como o número de celular para fazer login na conta. O recurso é apenas um adicional de verificação de identidade para o caso de mudar o PIN.

Para acionar o procedimento, que leva cerca de apenas 3 minutos, o primeiro passo é abrir o WhatsApp e tocar no botão de menu representado por três pontos.

Logo em seguida, vá até as “Configurações” para que, nesse caso, você consiga dar prosseguimento na segunda forma de recuperação de conta.

Depois disso, selecione a opção conta e, em seguida, clicar na modalidade que está escrita ‘Endereço de e-mail’. Depois disso, pegue o código de confirmação que foi recebido na sua caixa de email e confirme o cadastro realizado.

Já no caso do Iphone, basta ir até as configurações, tocar na opção conta e começar o procedimento de cadastro do e-mail. Depois disso, selecione a opção ‘Endereço de e-mail’ e digite o e-mail que deseja cadastrar.

Feito isso, basta abrir o e-mail, pegar o código de confirmação, colar o endereço de e-mail no campo correspondente e finalize o cadastro no WhatsApp.

