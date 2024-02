6 frases que um motorista de aplicativo nunca deve dizer aos passageiros

Ao evitarem esses comentários, os condutores de aplicativo podem garantir uma experiência mais positiva para os passageiros, promovendo confiança e conforto durante todo o trajeto

Magno Oliver - 26 de fevereiro de 2024

(Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

Existem algumas frases que um motorista de aplicativo de Uber nunca deve dizer aos passageiros, mas muitos deles nem imaginam quais são elas.

Não tem jeito, com o aumento da popularidade dos aplicativos de transporte de pessoas, a interação entre motoristas e passageiros tornou-se uma parte inevitável da experiência de trajeto.

E com essa normalização do bate-papo entre as partes, certas frases ditas podem acabar gerando desconforto e até mesmo situações constrangedoras.

Conhecer o que não dizer pode fazer toda a diferença na experiência do usuário, principalmente para manter sua boa avaliação na plataforma de viagens.

Aqui estão para você algumas frases que um motorista de aplicativo nunca deve dizer a um passageiro pelo bem do seu ofício e também saúde mental.

6 frases que um motorista de aplicativo nunca deve dizer aos passageiros

1. “Você é meu último passageiro do dia, posso te levar a algum lugar fora da rota?”

Evite sugerir desvios desnecessários, pois isso pode gerar desconfiança e preocupação no passageiro. Além disso, esse tipo de fala sugere outros tipos de intenções não muito interessantes para quem está no banco de trás.

2. “Nossa, você está pagando muito caro pela corrida!”

Comentários sobre o custo da viagem, forma de pagamento, entre outros são inadequados e podem deixar o passageiro desconfortável e constrangido. Melhor segurar o pensamento para você.

3. “Não gosto de dirigir nesse horário, é muito perigoso.”

Transmitir insegurança sobre a segurança da viagem pode causar ansiedade no viajante. Busque seguir o trajeto de forma tranquila e sem demonstrar esse tipo detalhado de preocupação.

4. “Minha última corrida foi com uma pessoa tão chata!”

Evite fazer comentários negativos sobre outros passageiros, pois isso pode criar um ambiente desagradável. Se você criticou o último, vai gerar um alerta para o atual de que ele também será uma vítima. Isso pode até gerar uma má avaliação na plataforma.

5. “Se for para entrar comendo e sujando o veículo, melhor nem pedir uma viagem, uai.”

Comentários sobre o que o viajante está levando, consumindo ou não podem ser interpretados como invasivos e inapropriados. Caso não goste que levem alimentos, deixe avisado antes de embarcar.

6. “Você sabia que está me atrasando?”

Por fim, evite culpar o passageiro por atrasos, pois isso pode criar uma atmosfera tensa e desagradável durante a viagem. Entretanto, não se esqueça que o tempo em que você aguarda a chegada dele também é adicionado um valor extra ao trajeto. Os ganhos só aumentam.

