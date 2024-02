A consequência que existe no Brasil para quem faz fofoca e muitos não sabiam

Aqueles que costumam fazer uso da prática podem sofrer judicialmente com ação

Gabriella Pinheiro - 26 de fevereiro de 2024

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Um ‘cochicho’, uma informação aqui ou ali pode até parecer algo banal, mas, na realidade, a simples – e para alguns até corriqueira – atitude de quem faz fofoca pode vir acompanha de severas consequências no Brasil.

Isso porque no país há uma lei em vigor, que muitos não sabia, que penaliza aqueles que costumam fazer o uso da prática. Quer saber mais sobre? Leia até o final e saiba qual é essa consequência.

Se você é uma pessoa que faz fofoca ou conhece alguém que tem o costume de recorrer a prática de forma frequente, é melhor ter cuidado, pois a ação pode ter graves consequências.

Afinal, no Brasil, a simples ação pode simbolizar um risco, além de vir acompanhadas de uma série de penalidades no âmbito judicial.

Antes de informar é válido ressaltar que, no país, o ato de fazer fofoca não é um crime. No entanto, em casos que o conteúdo acuse alguém de ter cometido um delito, ofenda a honra do outro ou até mesmo adjetive aquele de forma degradante, a pessoa responsável estará cometendo um crime.

Conforme previsto no artigo 139 do Código Penal brasileiro, o ato de difamar alguém, imputando-lhe o fato ofensivo à sua reputação, é crime contra a honra.

Nesse caso, conforme previsto pela legislação, a pena para esse tipo de ato pode incluir detenção, de três meses até um ano, incluindo ainda a aplicação de uma multa.

Além disso, conforme diz o artigo 138 do Código Penal, “Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato” é definido como crime. Para este caso, a pena é de detenção de seis meses a dois anos, além de multa.

