Assaí Atacadista está com 140 vagas abertas em Goiânia, Anápolis, Rio Verde e outras duas cidades

Candidaturas podem ser feitas de forma online ou presencial, a depender da localidade

Gabriella Pinheiro - 26 de fevereiro de 2024

Rede de supermercados Assaí (Foto: Reprodução)

A empresa brasileira de atacarejo, Assaí Atacadista, está com diversas vagas de emprego abertas para lojas em cinco cidades de Goiás.

São 140 oportunidades disponíveis destinadas aos municípios de Goiânia (80), Anápolis (18), Rio Verde (33), Valparaíso (3) e Caldas Novas (14).

Na capital, os interessados podem fazer a candidatura no banco de talentos da região por meio do site: https://assai.gupy.io/jobs/6781416 ou ir até o Feirão de Emprego, que ocorre no dia 27 de fevereiro, das 08h às 17h., no Assaí Goiânia T9, no Jardim Europa.

Já nas demais cidades, o cadastro deve ser feito por meio do site Assai Gupy.Io. É preciso estar portando documentos pessoais, número de telefone e endereço de e-mail em mãos.

As vagas englobam diferentes áreas de atuação e incluem operador de caixa, operador de loja até açougueiro e auxiliares. Todas elas são elegíveis para pessoas com deficiência.

Os selecionados receberão, além da remuneração, pacote de benefícios compatíveis com o mercado, plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional.