A maneira simples de secar roupa quando estiver com pressa

Sem precisar investir alto em uma secadora ou deixar horas no varal, é possível conseguir que as peças saiam sequinhas e até mesmo desamassadas

Gabriella Licia - 17 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Na hora da pressa, é bem comum ficar desesperado ao encontrar as peças úmidas. Neste momento, a única coisa em que pensamos é: como secar roupa rapidamente e pode utilizar os tecidos?

Bom, a resposta é bem mais fácil do que imaginamos, mas a grande maioria das pessoas sequer imaginam. Sem precisar investir alto em uma secadora de roupas profissional ou deixar horas no varal, é possível conseguir que as peças saiam sequinhas e até mesmo desamassadas.

E aí, ficou curioso para entender que truque caseiro é esse que promete secar roupa em pouco tempo, sem precisar gastar nada? Então confira o passo a passo abaixo e nunca mais passe sufoco novamente. Olha só!

A maneira simples de secar roupa quando estiver com pressa:

O primeiro passo é torcer o excesso de água ou deixar centrifugar na máquina de lavar tradicional. Depois, pegue uma toalha grande e coloque a peça no meio do pano.

Envolva a roupa com o tecido fofinho da toalha, de modo com que a peça fique totalmente embrulhada. Agora, aperte bem para que a toalha sugue toda a umidade presente no pano.

Ela secará rapidamente. Depois disso, basta estender a peça no cabide e passar o secador quente próximo à roupa. O objeto fará com que ela fique quentinha, livre de amassados e qualquer resquício de umidade que tenha sobrado.

A melhor parte é que a toalha fará a maior parte do serviço. Logo, não será preciso passar muitos minutos com o secador ligado. Assim, você economizará energia, esforço e, claro, seu tempo precioso.

E aí, já sabia desse truque? Já anote tudo para não errar mais e perder tempo procurando métodos para fazer a roupa secar instantaneamente.

Veja também!

– 6 utilidades que uma bola de papel alumínio possui e pouca gente sabe

– 6 maneiras de utilizar o papel alumínio, além das que todos já conhecem

– Entenda por que muitas pessoas passaram a colocar papel alumínio na banana

– Até pessoas ricas estão usando a técnica do papel alumínio em água fervente; entenda

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!