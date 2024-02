Motorista de aplicativo tenta matar ex após não aceitar o término, na Grande Goiânia

Suspeito já possuía histórico de violências contra a vítima, chegando a ser preso por agressões físicas em 2022

Thiago Alonso - 26 de fevereiro de 2024

Vítimas teriam sido encaminhadas para uma unidade de saúde após serem atropeladas pelo suspeito (Foto: Reprodução)

Um motorista de aplicativo foi preso após atropelar a moto em que estava a ex-companheira e o atual namorado dela, em Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia.

O caso ocorreu no início da tarde da última quarta-feira (21), no Conjunto Margarida Procopio, mas só repercutiu nesta segunda-feira (26)

A jovem, de 18 anos, estava na moto com o namorado, de 29 anos, quando foram surpreendidos pelo carro do suspeito, de 30 anos, avançando em direção a eles.

Ao g1, a delegada Gabriela Moura, titular da Delegacia Especializada Em Atendimento À Mulher (DEAM), destacou que o motorista não teria aceitado o fim do relacionamento, pouco antes do feriado de Carnaval.

Por isso, ao ver a ex com uma outra pessoa, ele teria jogado o automóvel para cima dois dois.

Apesar do impacto do atropelamento, as vítimas sobreviveram, sendo encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foram realizados os procedimentos de emergência.

Após o crime, populares ajudaram a Polícia Militar (PM) a identificar o suspeito, que foi encontrado ainda nas proximidades.

Quando abordado pelos militares, o jovem também confessou que tinha drogas guardadas em casa. Chegando na residência, a equipe confirmou a existência de cocaína no local.

Dessa forma, o suspeito deve ser indiciado por tentativa de feminicídio e de homicídio, além de tráfico de drogas.

Relacionamento abusivo

Ao g1, a delegada Gabriela Moura, titular da Delegacia Especializada Em Atendimento À Mulher (DEAM), afirmou que o jovem mantinha uma relação tóxica com a ex-namorada, com histórico de violência.

A situação era tão séria que a vítima mantinha uma medida protetiva contra o suspeito, que já chegou a ser preso em 2022, justamente após agredi-la.

No entanto, depois que ele saiu da prisão, o casal reatou às escondidas, visto que a família da ex-namorada não aceitava os atos agressivos do jovem.