Pré-candidatos em Anápolis apostam alto no bolsonarismo para tentar vencer Gomide

Enquanto isso o ex-prefeito busca reforçar imagem de bom gestor e conhecedor dos problemas da cidade

Pedro Hara - 26 de fevereiro de 2024

Márcio Corrêa, Leandro Ribeiro e Márcio Cândido são pré-candidatos a prefeito de Anápolis. (Foto: Edição/ Portal 6)

Pressionados por todas as pesquisas que mostram o deputado estadual e ex-prefeito Antônio Gomide (PT) ganhando no primeiro turno com ampla vantagem a Prefeitura de Anápolis, os pretensos adversários do petista na eleição deste ano fazem uma curva extrema à direita para se mostrarem competitivos na disputa que se avisinha.

Prova disso é a presença ou apoio público ao ato de desagravo de Jair Bolsonaro (PL) promovido pelo expresidente neste último domingo (25) na Avenida Paulista, em São Paulo.

Bolsonaro está inelegível e corre risco de ser condenado por tentativa de golpe de estado. Ainda assim, goza de prestígio popular suficiente para alavancar qualquer candidatura pelo país.

Márcio Corrêa (MDB) foi um dos que marcou presença no evento mostrando os bastidores da manifestação. Como presente, ganhou o apoio formal de major Vitor Hugo (PL).

Já Leandro Ribeiro (PP) postou foto vestindo verde e amarelo com todos os integrantes da família.

Mesma tática foi repetida pelo vice-prefeito Márcio Cândido (PSD).

Os três, na ordem apresentada pela coluna, figuram com mais ou menos intenção de votos nas sondagens realizadas na cidade.

Nos bastidores, o trio também disputa a tapas o apoio do governador Ronaldo Caiado (UB) – que aguarda mais pesquisas para tomar uma de decisão.

O que nenhum deles querem, ao menos por enquanto, é o apoio público do atual prefeito Roberto Naves (Republicanos). Radioativo e, pessoalmente impopular, ele tem de engolir seco o desprezo calculado dos “candidatos da direita”.

MP de Anápolis arquiva denúncia contra Auto-Posto São Paulo

O promotor Alberto Francisco Cachuba Júnior, da 15ª Promotoria de Anápolis, mandou arquivar a notícia de fato contra o Auto-Posto São Paulo, do Setor Industrial Aeroporto, por suposta irregularidade de funcionamento.

Conforme despacho no Diário Oficial do órgão, não foi verificado nada de errado no estabelecimento.

Toda documentação e alvarás solicitados estavam regulares e em dia.

Jânio Darrot segue sendo o preferido de Caiado

O ex-prefeito de Trindade, Jânio Darrot, após o baque da operação da Polícia Civil que colocou em cheque a pré-candidatura dele à Prefeitura de Goiânia, redobrou a disposição de disputar o cargo.

Ele segue sendo o predileto do governador Ronaldo Caiado (UB) e sabe que terá de corresponder a essa aposta antes das convenções partidárias.

Essa correspondência é alcançar dois dígitos nas intenções de votos.

Líder na disputa em Nerópolis, Elisa da Saúde surpreende pelo bom engajamento nas redes

A vereadora Elisa da Saúde (PSD) surpreende não somente nas pesquisas internas de intenção de voto em Nerópolis.

A parlamentar também chama atenção de quem acompanha o engajamento nas redes sociais.

Praticamente tudo o que ela publica rende, sobretudo no Instagram, para o desespero de Gil Tavares (Republicanos), atual prefeito que tenta fazer sucessor.

Seliane da SOS recebe Zezé Di Camargo para doação de cãozinho

O sertanejo Zezé Di Camargo visita a SOS Animais nesta segunda-feira (26).

Além de conhecer o trabalho da ONG comandada pela vereadora Seliane, ele também deve adotar um cãozinho que está aos cuidados da entidade.

A previsão da SOS Animal é de que a visita ocorra durante a manhã.

Anápolis ganha emissora de TV remanescente da Band

Anápolis, que até agora só contava com a TV Anhanguera, deve ter em breve um novo canal aberto para chamar de seu.

Trata-se da emissora do ex-senador Wellington Salgado, que por enquanto opera a TV Goiânia.

A emissora retransmite o sinal da Band na capital, que será assumido pela TV Sucesso, do Sudoeste goiano.

Nota 10

Para PCGO pelo resgate da mulher autista que estava sendo levada por holandesas para o exterior com o pretenso argumento de fazê-la ter uma relacionamento amoroso.

Nota Zero

Para Prefeitura de Anápolis pelo não repasse de recursos às ONG’s do segmento animal na cidade. Os atrasos estão inviabilizando o serviço de saúde pública, que é obrigação do município.