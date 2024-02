Um ano após briga na porta de colégio, adolescentes se vingam da mãe de colega com “capacetadas”

Vídeo captou o momento exato que as menores descem de garupas e partem para cima da mulher, desferindo golpes com capacete

Samuel Leão - 26 de fevereiro de 2024

Mulher agredida com capacetadas. (Foto: Reprodução)

Uma briga antiga, que começou na porta de um colégio, ainda em março de 2023, teve um desfecho violento no começo da noite deste domingo (25). Isso porque duas menores, alunas da unidade, resolveram agredir com “capacetadas” a mãe de um desafeto antigo, em Goianápolis.

Tudo teria começado ainda no ínicio do último ano, quando uma aluna, de 15 anos, foi surpreendida na instituição de ensino por uma mulher, de 53 anos, que recebeu ela e a mãe com xingamentos. Após trocarem agressões, ela foi embora e, então, mãe e filha foram até uma delegacia registrar o caso.

Entretanto, passado quase um ano, essa adolescente agredida decidiu, junto de uma amiga, sair de moto com dois rapazes para encontrar a mulher e buscar vingança.

Um vídeo captou o momento exato que as duas descem das garupas e partem para cima da mulher, desferindo golpes de capacete na cabeça dela. Após uma sequência de ataques, ambas as menores fogem e deixam a vítima com o rosto ensaguentado no local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e apurou que a mulher agredida foi levada para o Hospital de Goianápolis, onde recebeu atendimento médico. Ao realizar diligências, os militares encontraram as duas suspeitas.

Como ambas eram menores de idade, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a abordagem, de modo que todos foram encaminhados para a Central de Flagrantes.