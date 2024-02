6 plantas que trazem azar e muita gente que tem elas em casa não sabe

Embora essas espécies tenham ganhado reputações negativas, muitas pessoas cultivam mesmo assim

Ruan Monyel - 28 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Cactus TV)

Quando pensamos em plantas, associamos imediatamente à natureza, frescor e até mesmo boa sorte, no entanto, há uma série de espécies que trazem azar para aqueles que as possuem em casa.

Apesar da beleza exuberante, as plantas têm sido associadas a uma série de significados e simbolismos, onde algumas são ligadas à má sorte e muitas pessoas não sabem.

Embora essas espécies tenham ganhado reputações negativas, muitas pessoas cultivam mesmo assim, enquanto outras preferem evitá-las por precaução.

1. Cactos

Sendo uma das espécies mais comuns, os cactos são amplamente cultivados devido à sua capacidade de sobreviver em condições adversas, mas em algumas culturas, acredita-se que tê-los em casa pode atrair azar e solidão.

Isso acontece devido à natureza espinhosa da planta, que é vista como um símbolo de defesa e proteção exagerada, afastando também as boas energias.

2. Hortênsia

Conhecida por suas flores exuberantes e coloridas, a hortênsia é uma planta muito apreciada em jardins e arranjos florais, incluindo cerimônias de casamento.

No entanto, há quem acredite que ter uma hortênsia pode trazer má sorte e até mesmo provocar traições e infidelidades dentro da relação.

3. Samambaia

Comum na maioria dos lares brasileiros devido ao fácil cultivo, a samambaia na cultura Feng shui está ligada a falta de progresso e azar.

Acredita-se que o crescimento lento da espécie atrai energias que estagnam a vida daqueles que tem ela em casa.

4. Hera

Apesar de sua beleza ornamental, a hera é vista como uma das plantas que trazem azar para quem a cultiva, afinal, ela simboliza apego excessivo ao passado e dificuldade em avançar na vida.

Além disso, a hera está ligada à atração de energias negativas.

5. Espada de São Jorge

A Espada de São Jorge é uma planta muito popular no Brasil, e acredita-se que ela é um símbolo de proteção, No entanto, devido a sua dualidade no Feng shui, ela também é associada à agressividade e conflitos.

Diz-se que ela corta as energias do ambiente, dificultando a harmonia familiar e provocando intrigas.

6. Arruda

Por fim, a arruda é conhecida por suas propriedades repelentes de insetos, mas também é associada a superstições relacionadas ao azar.

Em algumas culturas, acredita-se que o banho de arruda pode proteger contra o mau-olhado e o azar, porém, ter essa planta dentro de casa pode trazer o oposto segundo algumas crenças populares.

