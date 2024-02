Arquiteto anapolino mostra projeto da casa de R$ 10 milhões do cantor Edson, da dupla com Hudson

Ao Portal 6, profissional, que também já fez projetos para jogadores de futebol e astros da NBA, compartilhou detalhes do imóvel

Samuel Leão - 28 de fevereiro de 2024

Casa de Edson, da dupla com Hudson. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Um arquiteto anapolino, com experiência em planejamentos modernos, se destacou ao executar projetos para atletas famosos e celebridades. Além do jogador Luciano, ele recentemente apresentou uma casa para o cantor Edson Cadorini, que faz dupla com Hudson.

Ao Portal 6, Leandro Francis revelou que fundou o escritório de arquitetura em Anápolis há 12 anos, e que conseguiu ampliar significativamente a área de atuação ao longo do tempo, alcançando, atualmente, cerca de 20 países.

“No caso da casa do Edson, a esposa dele entrou em contato por meio de um post, que viralizou nas redes sociais. Preparamos o projeto para ele e o retorno foi positivo, já estamos dando andamento nas obras”, comentou.

Com subsolo, térreo e área superior, a mansão do cantor sertanejo conta com um grande jardim frontal e um espaço de lazer enorme no interior do imóvel. O profissional ainda revelou detalhes da localização e valor médio da obra.

“A casa do Edson vai ficar em torno de R$ 10 milhões a construção. Fica em Indaiatuba (SP), e ele me pediu uma casa moderna. No total, a casa contém 950 metros, e 3 pavimentos”, revelou o profissional

Com mármore negro na fachada e uma ampla piscina em U, com área de lazer rebaixada integrada, o imóvel tomou grandes proporções e ostenta luxo e capricho nos detalhes. A publicação que mostra a casa já conta mais de 250 mil curtidas e quase 4 mil comentários.

“Em torno de 18 meses será finalizada, pois já estamos em andamento. Agora, finalizaremos os trâmites com o condomínio e a Prefeitura. Nosso escritório, em termos de projetos residenciais, é o maior de Goiás, tanto em número de executados quanto em equipe”, finalizou o arquiteto.