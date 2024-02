Limpa, sem buracos e pacata: assim era a Anápolis de 1996 mostrada em vídeo histórico

Registro publicado no Facebook gerou bastante nostalgia entre os anapolinos

Davi Galvão - 28 de fevereiro de 2024

Registro de Anápolis em 1996. (Foto: Reprodução)

Um vídeo bastante nostálgico, especialmente para os anapolinos mais ‘raízes’, passou a viralizar nas redes sociais, ao mostrar como eram as ruas e prédios da cidade em 1996.

As imagens, divulgadas no perfil Anápolis Sempre Anápolis, no Facebook, reuniram diversos pontos do município, mostrando algumas das principais vias e cartões postais típicos da região. Em todas as cenas, o saudosismo é gritante.

No vídeo, é possível ver alguns locais que ainda se parecem bastante hoje em dia, enquanto outros já estão completamente diferentes.

Dentre os pontos mostrados, destacam-se a Avenida Brasil, o Ginásio Newton de Faria, a Praça Oeste e o espaço onde atualmente está situado o Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga.

Nos comentários, os internautas exaltaram a cidade de antigamente, discutindo acerca dos locais de maior saudade e também deixando em evidência como o tráfego de veículos era muito mais leve, além de todo o município ter um ar mais pacato.