Goianos entram em guerra com nordestinos na internet para disputar quem é o ‘verdadeiro dono da pamonha’

Discussão começou após publicação de um vídeo no Instagram que já acumula mais de 5 milhões de visualizações

Gabriella Pinheiro - 02 de maio de 2024

Preparo de pamonha viraliza nas redes. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Considerado um prato típico da culinária goiana, a pamonha é um dos itens presentes em boa parte das mesas dos moradores do estado. Mas a iguaria vem sendo alvo de disputa entre goianos e nordestinos, que lutam para saber quem é o ‘verdadeiro dono’ do alimento.

O impasse ganhou força após um vídeo, publicado na página oficial no Instagram de uma moradora do estado, mostrar como é feito o preparo do item no estado. Até o momento, a postagem já acumula mais de 5 milhões de visualizações.

Na gravação, a mulher mostra uma panela de óleo fervente sendo acrescentada em uma bacia, que carrega o milho já batido e outros ingredientes.

O momento foi o suficiente para fomentar o debate, que divergiu sobre a quantidade do líquido adicionado para fazer a pamonha.

Nos comentários, internautas nordestinos defenderam que a pamonha da região é superior a que é feita em Goiás e que a adição do óleo para fazer a iguaria seria desnecessária.

“Não desmerecendo nada, mas óleo na pamonha? Não, viu? Obrigada meu Nordeste! Pamonha é milho, coco, queijo e açúcar”, escreveu uma.

“Todos concordam que nós nordestinos temos a patente das comidas de São João né?”, disse outro.

“Comidas do Nordeste deveriam ser feitas só no Nordeste… meu Deus, que tristeza essa pamonha”, alfinetou outro.

Por outro lado, internautas goianos defenderam a maneira com que o produto estava sendo feito e afirmaram que a iguaria pertence ao estado.

“Meu amor, a pamonha é uma comida tipicamente goiana e é a melhor”, respondeu uma.

“Não vem ensinar goiano a fazer pamonha não. A pamonha é patrimônio goiano. […] Pamonha igual a nossa não existe, podem falar o quiser, podem fazer a pamonha do jeito que quiserem, mas não vem falar que o nosso jeito é o errado não, pois esse é o jeito correto”, disse outra.

Veja o vídeo: