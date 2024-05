Dupla sertaneja é furtada durante gravação de DVD em Goiânia; veja vídeo

Momento foi compartilhado pelos artistas por meio de um reels no Instagram

Gabriella Pinheiro - 02 de maio de 2024

Dupla sertaneja Tyago e Gabriel. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

O que era para ser um momento de alegria para os cantores sertanejos Tyago e Gabriel se transformou em uma situação desagradável, após os artistas serem furtados logo após finalizarem a gravação do novo DVD, em Goiânia.

A situação foi compartilhada pela dupla por meio de um reels no Instagram na noite da última quarta-feira (1º). Até o momento, a gravação já acumula 42 mil visualizações na plataforma.

Na postagem, os artistas revelam que estavam deixando o local onde ocorreu a gravação do DVD quando, ao chegarem no carro, flagraram o vidro do veículo quebrado.

Segundo um dos cantores, uma caixinha JBL, que era usada pela dupla para fazer vídeo foi levada, além de outros itens. Nenhum deles se machucou.

“Aconteceu uma coisa muito ruim agora, a gente foi roubado. Logo após a nossa gravação do nosso ep aqui em Goiânia, quebraram o nosso vidro, roubaram nossa caixinha jbl, aquela que vocês veem nos vídeos que a gente faz. A gente vai na delegacia agora ver se a gente consegue fazer um boletim de ocorrência”, disse um deles.

Nos comentários, internautas se compadeceram pela situação da dupla e desejaram força para os cantores.

“Bens materiais vocês depois compram outro. O importante é que vocês estão bem”, escreveu um.

“Tadinhos estavam tão felizes, mas será mais uma história para contar quando fizerem todo sucesso do mundo”, disse outro.

Veja o vídeo: