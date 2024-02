Pedreiro ensina técnica para fazer o chuveiro aumentar a pressão e sair mais água

Gabriella Licia - 28 de fevereiro de 2024

O chuveiro pode acumular muita sujeira na parte inferior. (Foto: Reprodução)

Chegar em casa cansado, ansioso por um banho quente, e encontrar um chuveiro fraco, com pouca pressão de água, é uma das frustrações mais chatas para quem trabalhou o dia inteiro, certo?

Se você já passou por essa situação e não aguenta mais ter de tomar banho com jatos tão fracos, essa dica pode mudar totalmente os seus dias.

Isso graças ao pedreiro protagonista do canal Roberto Araújo Construção Civil, que compartilhou o truque de mestre para liberar mais pressão e melhorar a funcionalidade dos chuveiros com um método muito simples e acessível.

Pode descartar a ideia de investir muito caro em produtos luxuosos. Com esse passo a passo, aquele simples chuveiro do seu banheiro poderá se tornar ótimo. Ficou curioso? Então confira logo abaixo! Já anote os detalhes e nunca mais sofra com isso.

Pedreiro ensina técnica para fazer o chuveiro aumentar a pressão e sair mais água:

O primeiro passo para o feito é desligar o registro de energia e não correr o risco de sofrer um choque elétrico. Agora, basta girar a tampa que os chuveiros tradicionais apresentam.

Depois de retirar, será possível ver todas as sujidades e acúmulos retidos na parte interna do item. Com uma bucha e detergente, esfregue bem até que saia todo o possível.

Para desentupir os furos, será necessário um palito de dente ou até mesmo uma agulha. Pressione o objeto afiado contra todos os furinhos, até que saia qualquer sujeira.

Assim, o chuveiro ficará totalmente livre para soltar a água com a pressão desejada. Inclusive, os jatos tortos ou interrompidos poderão voltar a funcionar normalmente.

Os seus banhos se tornarão relaxantes novamente e não será necessário gastar em um novo produto. Gostou da dica?

