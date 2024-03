Avanço de nova frente fria muda cenário em algumas cidades de Goiás; veja quais

Após dias de estiagem, Cimehgo prevê chuvas em diversas regiões do estado neste final de semana

Maria Luiza Valeriano - 29 de fevereiro de 2024

Avanço de uma frente fria deve impactar o estado (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Após semanas sem chuvas, Goiás deve receber pancadas em diferentes regiões nesta sexta-feira (1º) e sábado (02), com possibilidade de raios e rajadas de vento.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a formação de nuvens será estimulada com a chegada de uma frente fria, que avança pelo Sudeste do Brasil.

Assim, o boletim aponta que o Norte e Leste Goiano possuem a maior probabilidade de tempestades isoladas, com uma média de 10 mm.

Já as regiões Oeste e Central devem apresentar 08 mm, seguidos pelo Sul, com 05 mm. Por fim, foi previsto que a região Sudoeste continuará sem chuva.

Neste cenário, a expectativa é de que Porangatu seja o município com maior presença de tempestades, acumulando cerca de 05 mm.

Goiânia, Anápolis, Cristalina, Formosa, Três Rancho e Ouvidor também devem sair da estiagem, com 2mm. Por fim, Pirenópolis, Luziânia e Palmeiras de Goiás podem registrar 1mm.