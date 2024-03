Cliente que recebeu pedido a mais fica surpreso com o que pizzaria pediu para ele fazer

O que era para ser um brinde acabou virando uma terrível dor de cabeça para o rapaz

Magno Oliver - 29 de fevereiro de 2024

Foto: Captura de tela / Instagram / Eliashatab

O que era para ser um simples pedido de algumas pizzas acabou virando uma terrível dor de cabeça para um cliente.

O perfil no Instagram do Elias Hatab divulgou uma gravação de tela de conversa no WhatsApp entre um cliente e uma pizzaria que viralizou.

Acontece que o pedido eram de 4 pizzas e o entregador acabou deixando 10 peças. Assim, estranhando o excesso, o cliente resolveu ligar na pizzaria.

Foi quando eles revelaram que os pedidos extras foram os que um outro cliente dispensou e então eles enviaram ao rapaz.

Surpreso e sem reação, ele agradeceu os presentes extras recebidos. Só que o que ele não esperava era o que a atendente diria logo em seguida.

Assim, ela pediu para que ele pagasse as outras 6 pizzas e daria um prazo de 3 dias para receber o dinheiro.

Confira a conversa como foi:

Cliente – “Boa noite, as pizzas chegaram aqui. Vocês mandaram errado. Vieram 10 pizzas, eu pedi só 4”.

Pizzaria – “Boa Noite, nós sabemos. Mandamos essas 6 a mais mesmo. Outro cliente desistiu do pedido, aí tivemos que dar um jeito para não perder tudo”.

Cliente – “Nossa, sério isso?”

Pizzaria – “Sim”

Cliente – “Nossa, muito obrigado. Nem tô acreditando, isso nunca aconteceu comigo. É tipo ganhar na loteria”.

Pizzaria – “Ah sim, bem, nós damos um prazo de 3 dias para você pagar ok”.

Cliente – “Não entendi, moça; Já paguei”.

Pizzaria – “Você pagou as 4 pizzas, aí precisamos que você pague essas outras 6 pizzas que mandamos. Aí estamos dando esse prazo de 3 dias para você conseguir o dinheiro. Como foi algo inesperado”.

Cliente – “Não, eu não quero pagar não. Pode vir aqui buscar essas pizzas. Achei que você estava me dando essas 6 de graça”.

Pizzaria – “Oxe, de graça? Hoje em dia nem picada na testa. É bem caro fazer as pizzas, não podemos dar de graça”.

Cliente – “Entendo, mas eu não pedi por essas a mais não, podem vir pegar de volta, não mexemos nelas. Eu não tenho esse dinheiro todo não para pagar por tudo”.

Pizzaria – “Tenta conseguir o dinheiro, por isso estamos dando o prazo. Senão elas vão estragar”.

Cliente – “Por fim, aí o problema já não é meu não. Não tenho como pagar”.

Confira o vídeo:

