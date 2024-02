Morna e em banho-maria: assim está sendo a disputa pela cidade mais importante de Goiás

Por enquanto, apenas Adriana Accorsi e Lucas Kitão lançaram oficialmente pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia

Pedro Hara - 29 de fevereiro de 2024

Adriana Accorsi, Vanderlan Cardoso, Lucas Kitão, Jânio Darrot, Rogério Cruz, Gustavo Gayer e Matheus Ribeiro. Em comum o desejo de governar Goiânia. (Edição: Portal 6)

Faltando praticamente 07 meses para as eleições municipais, o cenário em Goiânia caminha com mais incertezas do que definições.

Até o momento, a única pré-candidatura consolidada é a da deputada federal Adriana Accorsi (PT), que a lançou no final de 2023.

Líder na maior parte das pesquisas eleitorais, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) é reticente ao falar do assunto e nunca o tratou de maneira efetiva.

Aproveitando o vácuo deixado por Vanderlan, o vereador Lucas Kitão (PSD) colocou o nome à disposição do partido.

Enquanto isso, a base do governador Ronaldo Caiado (UB) bate cabeça. Jânio Darrot (MDB) é o único postulante, mas Caiado evita gestos públicos.

Quem ainda sonha com o apoio do governador é Rogério Cruz (Republicanos), mas primeiro o atual prefeito precisa provar ao próprio partido que é competitivo.

Apesar de se colocar como pré-candidato e pontuar bem nas pesquisas, Gustavo Gayer (PL) se movimenta muito pouco.

No PSDB, Matheus Ribeiro é o nome do partido que mais trabalha para Paço Municipal. O evento de lançamento da pré-candidatura está marcado para o próximo sábado (02 de março).

Bruno Peixoto declara apoio público a Jânio Darrot

Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB) declarou de maneira pública apoio à candidatura de Jânio Darrot (MDB) à Prefeitura de Goiânia.

O gesto era aguardado desde que Bruno anunciou que estava desistindo da disputa para ser candidato a deputado federal em 2026.

André Fortaleza pode ser candidato, mas não no MDB

Presidente da Câmara de Aparecida de Goiânia, André Fortaleza (MDB) ainda nutre o desejo de disputar a Prefeitura da cidade.

Ele tenta assumir o vácuo de Vilmar Mariano (MDB), que ainda não viabilizou a pré-candidatura.

No entanto, fontes ouvidas pela Rápidas garantem que a única chance dele concorrer a Cidade Administrativa é se mudar de partido.

Votação de empréstimo milionário deve ficar para próxima semana na Câmara de Goiânia

Está prevista para a próxima semana a votação do empréstimo de R$ 710 milhões solicitado pela Prefeitura de Goiânia à Câmara Municipal.

A protelação foi para evitar questionamentos jurídicos acerca da tramitação do projeto na Casa.

Anápolis ganha mais uma pré-candidatura à Prefeitura

O Partido Verde (PV) anunciou a advogada Mariane Stival como pré-candidata à Prefeitura de Anápolis.

Em 2020, ela foi candidata a vereadora, tendo recebido pouco mais de mil votos.

Luciula do Recanto apresenta leve melhora no quadro clínico

Boletim médico divulgado na quarta-feira (28) informou que a vereadora Luciula do Recanto (PSD) permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e teve a sedação reduzida.

Desde que foi entubada, a parlamentar também mexeu pela primeira vez os pés.

Faltam poucos dias para encerramento das inscrições para Circuito Anapolino de Rua

As inscrições para a primeira etapa de 2024 do Circuito Anapolino de Corrida de Rua estão abertas até o dia 17 de março.

Para se inscrever, os atletas devem acessar o site da Prefeitura de Anápolis e procurar a página destinada ao circuito. A prova será no dia 24 de março.

Nota 10

Para CAOA, que nesta quarta-feira (28) recebeu a visita de Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego.

A visita do ministro demonstra o prestígio que a montadora possui nacionalmente.

Nota Zero

Para o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), que anulou a decisão que levaria a júri popular dois motoristas que disputavam um racha na Avenida T-9, em Goiânia, e mataram dois jovens, de 15 e 20 anos, em 2022.