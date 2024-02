Notícia animadora para quem é MEI e está precisando de dinheiro

Iniciativa promete beneficiar 15 milhões de pessoas que atuam na categoria

Gabriella Pinheiro - 29 de fevereiro de 2024

(Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Uma novidade animadora que está sendo criada pelo Governo Federal, em parceria com o Sebrae, pode ser uma mão na roda para quem é MEI (microempreendedor individual) no Brasil e precisa levantar uma grana extra.

A iniciativa consiste em um empréstimo para a categoria e a expectativa é que, ao todo, até R$ 30 bilhões sejam implantados no programa por parte do órgão público.

Leia até o final e entenda como funcionará o programa.

Os 15 milhões de microempreendedores individuais atuantes no Brasil poderão, a partir de agora, ter acesso a um dinheiro extra e que pode ajudar nas despesas referentes à atividade. Trata-se da liberação de empréstimo para a categoria.

A iniciativa conta com o apoio do recém-criado Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e já possui algumas confirmações sobre o seguimento.

Uma das expectativas é que o programa seja uma parceria entre o Governo Federal, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal (CEF) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

O intuito é que, com o projeto, o empréstimo consiga oferecer a quantia com taxas de juros mais baixas. No entanto, cada banco poderá definir a taxa de juros cobrada em cada linha de crédito.

A estimativa é que a iniciativa dure por, pelo menos, três anos e beneficie todos os MEI do país. Embora anunciada, ainda não foram divulgadas mais informações sobre o programa.

