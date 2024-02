Saiba como receber mais de R$ 9 mil do Governo Federal (não precisa de inscrição)

Iniciativa tem como finalidade incentivar, de forma financeira, grupo específico de brasileiros

Gabriella Pinheiro - 29 de fevereiro de 2024

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Você sabia que existe um programa elaborado pelo Governo Federal capaz de ofertar nada mais, nada menos do que mais de R$ 9 mil? Pois é.

Chamado Pé de Meia, o programa do Governo Federal é administrado pelo Ministério da Educação (MEC) e o primeiro pagamento deve ser realizado ainda em março deste ano.

A iniciativa tem como finalidade incentivar, de forma financeira, com que os estudantes de baixa renda concluam cada uma das séries do Ensino Médio.

O projeto foi elaborado com o objetivo de diminuir a evasão escolar ocorrida, especialmente no caso de jovens de baixa renda que acabam tendo que decidir entre finalizar o Ensino Médio ou iniciar a vida profissional.

Por meio do programa, a proposta do órgão federal é que esses estudantes tenham a oportunidade de continuar com os estudos e, mesmo assim, ainda recebendo uma remuneração.

O melhor disso é que os interessados não precisarão fazer a inscrição. Basta somente que eles preencham alguns requisitos e, assim, uma conta em nome do aluno será criada de forma automática – onde o depósito será feito conforme o calendário.

Entre os critérios exigidos, estão: estudantes entre 14 a 24 anos, de baixa renda, que estejam matriculados na rede pública e pertencem a famílias inscritas no Bolsa Família.

Também é preciso exigir a contemplação no caso de alunos entre 19 a 24 anos, de baixa renda, matriculados na educação de jovens e adultos (EJA), que tenham famílias inscritas no Programa Bolsa Família e tenham CPF em condição regular.

Ao longo do tempo, os alunos receberão um incentivo pela efetivação da matrícula, adicionadas as parcelas mensais depositadas no Caixa Tem.

Tanto nos três anos, o incentivo da matrícula é uma parcela única de R$ 200. Já para a frequência, o incentivo é de R$ 1.800 em 9 parcelas mensais de R$ 200; já para a conclusão do ano, o valor é de R$ 1 mil na poupança.

Há também o incentivo para participação no Enem de R$ 200, em um parcela única, totalizando: R$ 9.200.

