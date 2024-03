6 bombons que sumiram das caixas de chocolate e nem todo mundo se lembra

Embora essas preciosidades tenham desaparecido das caixas de chocolate, seus legados permanece vivo na memória das pessoas, que ainda se lembram com carinho de seus sabores inesquecíveis.

Magno Oliver - 01 de março de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Doce Realidade)

Muita gente não vai se lembrar, mas existem alguns bombons que ficaram famosos há um tempo e sumiram das caixas de chocolate.

Quem não se lembra da emoção de abrir uma caixa de chocolate e descobrir os deliciosos bombons que ficavam dentro dela?

No entanto, ao longo dos anos, algumas marcas decidiram retirar certas linhas de suas produções, deixando os amantes de chocolate com saudades de seus sabores favoritos.

Poucas pessoas se recordam desses bombons que desapareceram, mas cada um deixou sua marca no paladar e na memória de quem os comia com vontade.

Vamos fazer uma viagem no tempo e relembrar esses tesouros esquecidos? Confira a listinha que preparamos para você.

1. Lollo

Este bombom de chocolate ao leite com recheio de caramelo foi um grande sucesso nos anos 80, mas desapareceu misteriosamente das prateleiras, deixando seus fãs órfãos de seu sabor único.

2. Alô Doçura

Com sua combinação de chocolate com leite, o Alô doçura era um dos bombons mais sofisticados do mercado, mas acabou sendo retirado das caixas de chocolate, deixando um vazio no coração dos apreciadores de chocolates. Outro grande sucesso da década de 90.

3. Confeti

Outro grande sucesso da fabricante Lacta, o bombom confeti era um saquinho contendo pequenas gotas de chocolate com uma casquinha super crocante. Era febre entre a criançada.

4. Serenata de Amor Branco

Uma versão do clássico Serenata de Amor, este bombom de chocolate branco com recheio de amendoim conquistou muitos fãs, mas foi retirado de circulação, deixando saudades em seus admiradores.

5. Mundy

Ele surgiu em 1994 e foi sucesso por décadas no brasil. Fazia parte da linha Talento da fabricante Garoto.

6. Sedução

Por fim, o bombom Sedução da Nestlé surgiu em 1996 e ganhou popularidade devido ao seu sabor único e formato diferenciado. Ele combina uma cobertura de chocolate ao leite crocante e um recheio cremoso de leite condensado com chocolate

