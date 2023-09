Nutricionista mostra quais chocolates ajudam na dieta de quem quer emagrecer

Uma nutricionista viralizou após publicar um vídeo mostrando como é possível comer chocolates comuns sem sair totalmente da boa alimentação e ainda manter o foco na dieta.

Lari Bachini contou aos 122 mil seguidores que não há mal algum em comer, por exemplo, uma porção de Kit Kat ou uma barra de Prestígio.

“Não sei vocês, mas eu como chocolate por prazer e não para obter os benefícios do cacau. Para obter os benefícios do cacau eu [uso] cacau em pó nas receitinhas”, legendou no vídeo.

Nas cenas, a profissional da área da saúde aparece em um supermercado mostrando cada produto e as referidas calorias pertencentes a eles. O primeiro foi um Kit Kat, da marca Nestlé. Uma unidade com 34g possui 87kcal.

Depois, foi a vez da barrinha de Alpino, com 25g. Este oferece 137kcal. O terceiro foi o Prestígio de 19g, que contém 88kcal, seguido do Charge, de 18g, que também tem 88kcal.

Em quinto lugar, Lari pontuou sobre o pacotinho de Trento, com 26g. Este contém um pouco mais de calorias, sendo elas 150kcal. Depois foi a vez do Twix com caramelo, que surpreendentemente possui apenas 75kcal em uma porção de 15g.

Por último, a nutricionista listou o chocolate Baton, com 16g e 87kcal. Segundo a mulher, é totalmente possível comer os doces sem exagerar, apenas para saciar a vontade sem prejudicar a dieta e a saúde.

Veja só!