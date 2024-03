Cine Prime realiza treinamento para inclusão e atendimento à Pessoas com Deficiência para trabalhadores do cinema e da cultura

Programação é gratuita e visa ampliar o debate sobre ações de acessibilidade em projetos culturais

Da Redação - 01 de março de 2024

Imagem do filme Colegas. (Foto: Divulgação)

Neste sábado (02), o Cine Prime, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e a Território Cultural realizam treinamento para inclusão, acessibilidade e atendimento à pessoas com deficiência (PCD).

A agenda tem o objetivo de preparar agentes da cultura, do audiovisual e trabalhadores do Cine Prime para o atendimento inclusivo, além de ampliar o debate sobre ações de acessibilidade em projetos culturais.

O treinamento terá como instrutores o fisioterapeuta Filipe do Carmo Silva e a psicóloga Angélica Vaz França. Esta é uma ação viabilizada através da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura Municipal de Anápolis.

Uma das exigências para este aporte financeiro é a garantia de ações para a acessibilidade. No entanto, um dos desafios para a efetivação desta política pública é a preparação dos espaços e projetos para atender efetivamente a diversidade desse público. Diante disso, o Cine Prime decidiu ampliar o treinamento que seria apenas destinado a equipe dos projetos, para receber também toda a cadeia produtiva da cultura anapolina.

O treinamento é gratuito e para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no site ACAC.

SERVIÇO

Treinamento: Inclusão, acessibilidade e atendimento à Pessoa com Deficiência (PCD)

Público: colaboradores da cultura, das artes e do cinema

Data: 02 de março de 2024 (sábado)

Horário: 09h às 13h

Local: APAE Anápolis – Auditório da Escola Maria Montessori

Instrutores: Dr. Filipe do Carmo Silva – Fisioterapeuta

Dra. Angélica Vaz França – Psicóloga

Conteúdo Programático:

Entendendo as deficiências

Como lidar com pessoas com deficiência

Como agir em situações de risco

Acessibilidade e inclusão