Começo a dizer “até breve” com um dever aos leitores

José Fernandes - 01 de março de 2024

Plenário da Câmara de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Iniciamos o mês de março com um aviso necessário. Após quase três anos compartilhando ideias e reflexões neste espaço, é com um misto de gratidão e responsabilidade que me dirijo a vocês hoje.

Em obediência à Legislação Eleitoral, este será um dos últimos cinco artigos que terei a oportunidade de compartilhar, antes de me afastar deste espaço.

Durante este mandato, pautado pelo compromisso com a transparência e a ética, temos a honra de testemunhar importantes realizações e enfrentar desafios significativos.

Destaco com orgulho nosso posicionamento firme em votações polêmicas, como a rejeição do aumento de impostos como IPTU, que infelizmente impacta negativamente nós anapolinos. Além disso, não hesitei em votar contra a contratação de quase 500 comissionados, que foram usados como cabos eleitorais nas últimas eleições estaduais, em detrimento de uma gestão eficiente e responsável dos recursos públicos.

Outra decisão crucial foi o voto contrário aos empréstimos que somam R$ 600 milhões solicitados pelo Executivo, sob a justificativa de investimentos em obras na cidade. No artigo de 15/07/2022, aqui nesse espaço, pontuei as razões pelas quais essa dívida vai custar caro a nós.

Permaneço alinhado com os interesses da comunidade, questionando a real necessidade e a transparência na gestão desses recursos. Incluindo a transparência nos milhões de reais gastos com publicidade, que o senhor prefeito prometeu divulgar há mais de ano, e nada faz.

Ao longo deste mandato, meu compromisso tem sido com a representação autêntica e a defesa dos interesses daqueles que confiaram em mim para ocupar este cargo. Por exemplo, os(as) colegas profissionais de saúde que tanto tem sofrido com corte de gratificação, database que não foi reajustada em 2023, atraso no repasse do Piso da Enfermagem, sucateamento das instalações físicas das unidades de saúde e ambulâncias do SAMU, a forma cruel de contratação que foi o credenciamento, transferência de pacientes em tratamento para cidades muito menores que a nossa e outros.

Agradeço profundamente o apoio e a confiança de cada um de vocês, que tornaram possível cada conquista alcançada até aqui e tem acompanhado nosso trabalho. Nos próximos artigos, continuarei compartilhando mais sobre nossa atuação como vereador.

Acredito firmemente no poder da informação e do diálogo para promover uma sociedade mais justa e participativa. Encerro esta primeira parte do balanço do mandato com a certeza de que cada decisão, cada voto e cada ação foram pautados pelo compromisso com o bem comum e a construção de um futuro melhor para todos, sem as amarras do cabresto do “sistema”, que fará de tudo para se manter no poder.

Anápolis precisa dos anapolinos. É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.