Diferença de preços de combustíveis chega a quase R$ 2 na Grande Goiânia; veja como economizar

Litro mais acessível de etanol está sendo comercializado por R$ 2,40

Maria Luiza Valeriano - 01 de março de 2024

Valores foram consultados no aplicativo Eon (Foto: Reprodução).

A Grande Goiânia se tornou um festival de preços de combustíveis, com a variação no valor do etanol e da gasolina chegando a quase R$ 2 nesta sexta-feira (01º).

O Portal 6 realizou um levantamento dos valores comercializados nos postos da Região Metropolitana de Goiânia tendo como base os dados disponibilizados no aplicativo Eon, da Secretaria de Economia de Goiás, na tarde desta quinta-feira (29).

Desse modo, o litro mais em conta de etanol pode ser encontrado no Posto Jaburu Ltda, no Residencial Celina Park, em Goiânia, por R$ 2,40.

O segundo lugar onde o litro é vendido por um preço mais baixo é o Posto Pelicano, no Setor Vila Nova – a R$ 2,57 .

Já o litro mais caro é comercializado por R$ 4,27 no Posto Popular, na região do Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Com isso, a variação alcança R$ 1,87, ou 177,9%.

Gasolina

Quanto à gasolina, o litro mais acessível também se encontra no Posto Jaburu Ltda, no Residencial Celina Park, em Goiânia, por R$ 4,40, independente da forma de pagamento, de acordo com o aplicativo. Outra opção que não pesa no bolso é o Posto Brass-Express, por R$ 4,85.

Assim, o litro mais caro se encontra no Auto Posto Bessa, por R$ 6,27. Neste cenário, a variação é de R$ 1,87 (142,5%) entre o litro mais caro e o mais em conta.

Secretaria da Economia

Vale ressaltar que os valores foram levantados pelo Portal 6 na sexta-feira (01º). Conforme a Secretaria da Economia, os consumidores que perceberem diferença de preços, no momento da compra, entre o aplicativo e os praticados no estabelecimentos, podem denunciar o comércio no próprio EON.