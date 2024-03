Goiânia inaugura parque com homenagem a vitimas de atentado em Israel

Foram plantadas 1.200 mudas de árvores no local, em alusão ao número de vidas perdidas durante ataque do Hamas

Thiago Alonso - 01 de março de 2024

Parque foi criado em homenagem a vítimas do atentado em outubro do ano passado. (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás inaugurou um novo parque em Goiânia, nesta quarta-feira (28), em homenagem às vítimas do atentado do grupo terrorista Hamas contra Israel, ocorrido em 07 de outubro de 2023.

Intitulado como “Am Israel Chai” (“O povo de Israel vive”, em tradução para o português), a nova estrutura fica na sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO), no setor Cidade Jardim.

Durante a cerimônia de lançamento do parque, o governador Ronaldo Caiado (UB), destacou que o local será uma “propriedade dividida com todos os judeus de Goiás”.

Para a construção, foram doadas pela Embaixada de Israel no Brasil, 1.200 mudas de espécies nativas do Cerrado, número que faz alusão a quantidade de vítimas do ataque.

O embaixador de Israel, Daniel Zonshine, disse que o significado da homenagem vai muito além de apenas um memorial.

“A ideia é de que a perda de cada um seja traduzida em renovação e, ao mesmo tempo, contribuir com a seguridade do meio ambiente”, explicou.