Homem “bem vestido” revira lixo de casas na madrugada e intriga moradores de Anápolis

Indivíduo foi flagrado por câmeras de segurança, no bairro Antônio Fernandes

Samuel Leão - 03 de março de 2024

Câmeras flagram homem revirando lixo de várias casas em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Imagine acordar pela manhã e encontrar todos os sacos de lixo da rua em que mora rasgados, com restos espalhados nas calçadas. Essa cena aconteceu com diversos moradores de Anápolis e, após conferirem as meio de câmeras de segurança, eles ficaram ainda mais intrigados.

Ao Portal 6, eles relataram que a cena tem sido recorrente e que a comunidade não consegue desvendar o mistério da motivação do homem, que realiza tais ações na região do bairro Antônio Fernandes.

“Tem um cara que tá rasgando o lixo, já aconteceu nas últimas duas semanas, e ele deixa a maior sujeira no chão. Ele faz isso lá pelas 3h, 4h e ficamos surpresos porque ele sempre está bem-vestido”, contou uma moradora.

Depois de conferirem as imagens registradas, descobriram que o homem não aparenta ser uma coletor de recicláveis, de modo que poderia haver algum motivo por trás da procura constante dele.

“Foi no mesmo dia da semana passada. Provavelmente no mesmo horário, porque também escutei o marronzinho [cachorro] por volta das 3h da manhã. Ele pode estar buscando correspondência que contenha nome, endereço, CPF…”, teorizou outra.

A situação também acaba atrapalhando o trabalho dos coletores da Quebec Ambiental, empresa responsável pela limpeza urbana em Anápolis. Em uma foto, os moradores captaram a ação deles em uma manhã, mostrando os lixos rasgados e espalhados sendo recolhidos.

Apesar de conseguirem registrar a imagem do homem, ainda há um mistério em torno do caso. Teorias de que ele estaria em busca de itens ou dados específicos, dos moradores da região, preocupam a comunidade. A expectativa que fica agora é de conseguir descobrir o exato dia e hora de tais práticas e pegá-lo no flagrante.