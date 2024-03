Pastor passa mal durante culto e é levado às pressas a hospital em Anápolis

Victor Hugo Queiroz teve mal súbito durante evento da Igreja Vida Nova

Maria Luiza Valeriano - 03 de março de 2024

Testemunhas apontam que pastor estava consciente durante atendimento do SAMU (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um momento de comunhão foi interrompido por um susto na noite deste domingo (03), na Igreja Vida Nova, em Anápolis. O pastor Victor Hugo Queiroz, responsável pela igreja, sofreu um mal súbito durante um culto, que era transmitido ao vivo.

Por volta das 20h30, o pastor estava conduzindo uma cerimônia de apresentação de mais de 70 pessoas para o batismo, além de cerca de 20 novos membros da igreja, quando começou a se sentir mal.

Durante o culto, um vídeo gravado registrou o momento em que o Pastor Victor Hugo aparentava estar bem, caminhando pelo palco e interagindo com os fiéis.

No entanto, momentos depois, ele foi acometido por um mal súbito. Suspeitas iniciais indicam que pode ter ocorrido um princípio de infarto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) precisou ser acionado para prestar os primeiros socorros ao pastor. De acordo com testemunhas, ele estava consciente no momento da chegada. Ainda assim, foi necessário encaminhá-lo a um hospital no município.