Policial Militar de Goiás morre em briga generalizada dentro de bar no Novo Gama

Tiro foi dado por outro policial do Distrito Federal e confusão foi registrada por câmeras de segurança

Da Redação - 03 de março de 2024

Suspeito e vítima faziam parte de dois grupos que começaram uma discussão no estabelecimento. (Foto: Reprodução)

Após uma briga generalizada ocorrida em um bar de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal (DF), um soldado do Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás (PM) morreu ao ser atingido com um tiro na região do abdômen. O caso foi registrado na noite deste sábado (02).

Toda a confusão foi flagrada por câmeras de segurança presentes no interior do estabelecimento.

Nas imagens é possível ver um grupo de pessoas se agredindo até que, em um determinado momento, a vítima cai ao receber o disparo feito por um PM do DF, que estava envolvido.

Diego Santos Purcina, de 30 anos, e o autor faziam parte de dois grupos distintos, que participaram da discussão. Em um dado momento, a discussão evoluiu para pancadaria.

No entanto, para além das agressões, o PM sacou a arma e atirou contra o militar goiano, que caiu ferido logo que recebeu o disparo.

Diego chegou a receber socorro, mas acabou não resistindo a gravidade dos ferimentos.

Após os fatos, o policial responsável pelo disparo fatal foi preso e o caso será agora investigado pela Polícia Civil (PC).