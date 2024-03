Aberto novo concurso em Goiás com salários de até R$ 5 mil

Inscrições começam em 14 de março e se encerram em 5 de abril

Maria Luiza Valeriano - 04 de março de 2024

Provas estão previstas para serem aplicadas em abril (Foto: Divulgação/Agência Gov)

A Câmara Municipal de Alexânia divulgou um novo concurso que visa preencher 23 vagas de diferentes níveis escolares, com formação de cadastro reserva.

Com salários de até R$ 5 mil, as inscrições terão início em 14 de março e serão finalizadas em 5 de abril.

Para o nível de fundamental completo, foram destinados 7 vagas: de zelador, vigia e motorista. Quanto ao médio, são 9 oportunidades para os cargos de assistente administrativo, assistente parlamentar e ouvidor.

Por fim, o concurso oferta 7 vagas para quem possui formação superior, para auditor de controle interno, analista contábil, auditor de recursos humanos, analista de tecnologia da informação e auditor legislativo. Vale ressaltar que há oportunidades para pessoas com deficiência.

O processo seletivo conta com a realização de uma prova objetiva, prevista para o dia 28 de abril, sendo que os locais e horários serão informados no dia 20 de abril. Já a homologação final ocorrerá em 23 de maio.

Após a aprovação e convocação, o certame possui validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

Assim, interessados devem se inscrever por meio do site da Fundo de Apoio Tecnológico (Funatec), com taxa de R$ 90 a R$ 120, a depender do cargo pretendido.