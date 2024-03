Ação do Detran-GO põe fim em quadrilha que usava dados de mortos para lucrar

Suspeitos teriam realizado cessão dos bens de pessoas falecidas de forma irregular, chegando a falsificar documentos

Augusto Araújo - 04 de março de 2024

Fachada do Detran-GO, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Uma quadrilha foi desmantelada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), após uma investigação do órgão concluir que servidores públicos estariam fraudando dados de transferências de veículos para obter lucro.

O caso aconteceu na cidade de Paranaiguara, no Sul Goiano. O esquema foi descoberto após o serviço de inteligência do órgão apurar os procedimentos de uma cessão veicular suspeita.

A partir daí, foi descoberto que, de 35 processos realizados pela Circuncisão Regional de Trânsito (Ciretran) do município, 34 apresentavam indícios de fraude.

Dentre eles, estava a transferência de veículos de pessoas falecidas sem os devidos procedimentos de sucessão. Isso porque, antes mesmo do inventário ser finalizado, os bens já eram repassados para terceiros.

Em um dos casos, existe a suspeita de um documento ter sido apresentado com um selo cartorário falsificado.

O presidente do Detran, Delegado Waldir, apontou que os suspeitos chegaram a efetuar as alienações sem vistoria, com Certificado de Registro de Veículo (CRV) adulterado e até sem o documento.

As investigações apontam que estão envolvidos dois servidores do Ciretran (um comissionado e um da prefeitura), que já foram exonerados. Além deles, há indícios de participação de pessoas físicas, despachantes e um cartório.

“Ainda não sabemos quanto esse grupo movimentou ou quanto cobrava por processo, mas isso será esclarecido com a investigação policial”, destacou Waldir.

O caso será repassado para a Polícia Civil (PC), que dará continuidade às apurações. Os membros do suposto grupo criminoso podem responder por delitos como formação de quadrilha, corrupção passiva e ativa, improbidade da administrativa e falsificação de documentos públicos.