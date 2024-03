“Anápolis tem muita saudade de você no Governo”, diz Dominguinhos para Marconi

Atualmente ex-governador é presidente nacional do PSDB

Pedro Hara - 04 de março de 2024

Dominguinhos e Marconi Perillo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Durante o evento de lançamento da pré-candidatura de Hélio Lopes (PSDB), realizado no último sábado (02), na Câmara de Anápolis, o presidente da Casa, Domingos Paula (PV), foi enfático ao dizer que Anápolis tem saudade do ex-governador Marconi Perillo (PSDB).

Apesar de não integrar os quadros do partido, ele esteve presente na solenidade realizada no Plenário Teotônio Vilela.

“Eu fiz questão de estar aqui presente com o Hélio, você [Marconi Perillo], para a gente poder te dar um abraço e dizer que Anápolis tem muita saudade de você no governo”, diz Dominguinhos no vídeo obtido pela Rápidas.

Vale lembrar que o presidente da Câmara faz parte da base do prefeito Roberto Naves (Republicanos) e já declarou que apoiará o candidato escolhido por ele.

O prefeito, por sua vez, espera a benção de Ronaldo Caiado (UB), que é adversário político de Marconi.

Atualmente na presidência nacional do PSDB, Marconi Perillo governou Goiás por quatro mandatos.