Resultado da Paraná Pesquisas mostrando que Gomide não perde votos e pode ganhar no 1º turno vira destaque nacional

Revista Veja, Band e Gazeta do Povo são exemplos de veículos tradicionais e de grande circulação que repercutiram a tendência em Anápolis

Pedro Hara - 21 de julho de 2024

Antônio Gomide, ao centro, em selfie com jovens e o ex-prefeito e apoiador Pedro Sahium. (Foto: Adriel Ferreira)

A última semana foi uma das mais intensas no cenário político de Anápolis devido à quantidade de pesquisas eleitorais divulgadas.

Os dados da Paraná Pesquisas, contudo, foram os que mais atraíram atenção — e por diversos motivos.

O primeiro é que, diferentemente das rodadas anteriores, esta pesquisa de julho não foi contratada pelo Portal 6, mas sim pelo PL Nacional, a pedido da campanha de Márcio Corrêa. O suplente de deputado é o pré-candidato definido do partido para disputar a Prefeitura de Anápolis.

Como esperado, desde a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro no final de junho para o lançamento da pré-candidatura na cidade, Márcio realmente foi o que mais avançou em intenção de votos.

No entanto, apesar do crescimento exponencial do empresário, o deputado estadual e ex-prefeito Antônio Gomide (PT) não apenas manteve a liderança na corrida, como também ampliou sua vantagem, consolidando a tendência de uma possível vitória já no primeiro turno.

Ao contrário da eleição de 2020, quando Gomide chegou a desistir da disputa e retornou às vésperas da convenção do partido, agora, em 2024, o ex-prefeito foi o primeiro a se anunciar como candidato, no início do ano.

Além de reforçar vínculos com o eleitorado tradicional, o deputado passou a fazer acenos e buscar aproximação com aqueles que, teoricamente, seriam mais resistentes devido à filiação ao PT.

Desde então, quase todos os adversários que pretendem enfrentá-lo apostaram na promoção do antipetismo junto ao eleitorado. Estratégia que, até agora, ainda não gerou resultados efetivos.

Distante da pauta ideológica, o ex-prefeito tem investido no legado das duas gestões e na apresentação de propostas, como a reabertura de unidades de saúde 24h e a construção de duas novas UPAs.

O desempenho de Gomide na Paraná Pesquisas, evidenciando a tendência de vitória já no primeiro turno considerando os votos válidos, também foi amplamente repercutido por veículos nacionais como a tradicional revista Veja, TV Bandeirantes e o jornal Gazeta do Povo, um dos mais antigos do país.