Magno Oliver - 04 de março de 2024

As moedas mais valiosas do mundo são peças únicas ou extremamente raras, muitas vezes com designs excepcionais e histórias fascinantes.

Além disso, elas vêm munidas de uma combinação de fatores como idade, condição, preservação e demanda, o que as tornam altamente valorizadas no mercado de colecionadores e investidores.

Assim, no mundo da numismática, algumas moedas se destacam não apenas por sua beleza, mas também por seu valor excepcionalmente alto.

Conheça as 6 moedas mais valiosas de todo o mundo

1. Double Eagle de 1933

A Double Eagle, de 1933, é uma das moedas mais cobiçadas e valiosas do mundo. Emitida durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, apenas algumas escaparam da ordem do presidente Roosevelt para destruir todas as moedas de ouro. Assim, uma delas foi leiloada em 2002 por mais de US$ 7 milhões.

2. Flowing Hair Dollar de 1794

A Flowing Hair Dollar de 1794 é uma das primeiras moedas de dólar emitidas pelos Estados Unidos. Assim, com sua beleza e raridade, é uma das mais valiosas do continente, alcançando preços astronômicos em leilões, ultrapassando facilmente a marca dos milhões de dólares.

3. Brasher Doubloon de 1787

O Brasher Doubloon de 1787 é uma das moedas mais antigas e raras dos Estados Unidos. Cunhada pelo ourives Ephraim Brasher, apenas poucas sobreviveram até os dias de hoje, tornando-a altamente valorizada entre os colecionadores.

4. Saint-Gaudens Double Eagle de 1907

A Saint-Gaudens Double Eagle de 1907 é uma obra-prima da numismática americana. Criada pelo renomado escultor Augustus Saint-Gaudens, essa moeda é considerada uma das mais belas já produzidas e alcança preços exorbitantes em leilões devido à sua raridade e demanda.

5. 1933 Saint-Gaudens Double Eagle

O 1933 Saint-Gaudens Double Eagle é uma das moedas mais misteriosas e valiosas do mundo. Apesar de ser ilegal possuir uma delas, devido a um decreto presidencial, uma unidade foi leiloada em 2002 por mais de US$ 7 milhões.

6. Liberty Head Nickel de 1913

Por fim, a Liberty Head Nickel de 1913 é uma das moedas mais raras e cobiçadas do mundo. Com apenas cinco exemplares conhecidos, essa moeda alcançou preços estratosféricos em leilões, tornando-se um tesouro para colecionadores e investidores.

