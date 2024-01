Duas histórias reais que se tornaram excelentes produções da Netflix

Embora elas sejam baseadas em acontecimentos reais, os fatos são tão chocantes que mais parecem ficção

Ruan Monyel - 19 de janeiro de 2024

(Foto: Divulgação/Netflix)

A dona Netflix, produz inúmeros conteúdos mensais, alguns deles até nos divertem, mas são esquecíveis ou genéricos. Okay, às vezes só queremos um filme adolescente, cheio de clichês e acontecimentos fofos para assistir em um domingo à tarde, mas de antemão, já adianto que as dicas de hoje são para aqueles que buscam produções mais sérias e maduras.

Hoje, trago duas opções da plataforma, que arrisco dizer, estarem entre os melhores conteúdos já produzidos pelo streaming e embora elas sejam baseadas em acontecimentos reais, os fatos são tão chocantes que mais parecem ficção. É melhor preparar o psicológico antes de dar play.

A Sociedade da Neve – Filme (2023)

Esse filme, lançado recentemente na plataforma, narra um acidente aéreo que aconteceu em 1972, quando um time de rúgbi uruguaio, fretou um avião para irem até o chile, mas durante o percurso a aeronave se chocou contra as paredes de gelo da Cordilheira dos Andes, e dos 45 tripulantes, apenas 28 sobreviveram ao desastre.

Os sobreviventes ficaram 72 dias presos na neve e já eram dados como mortos, mas eles sobreviveram fazendo o impensável: se alimentando dos restos mortais das vítimas, até serem resgatados no dia 22 de dezembro de 1972.

O filme é incrível em todos os detalhes, principalmente na veracidade dos fatos, já que a história é narrada por uma das vítimas. O uso dos planos abertos e fechados na hora certa, prendem ainda mais a atenção do telespectador, e a profundidade que o filme dá aos personagens, nos levam às lágrimas a cada perda durante o desenrolar da história.

Dahmer: Um Canibal Americano – Série (2022)

A série, com dez episódios, aborda a história de Jeffrey Dahmer, um famoso serial killer americano, que ficou conhecido como “O Canibal de Milwaukee”, após assassinar e desmembrar 17 homens negros e gays entre 1978 e 1991. Ele ganhou notoriedade por seus crimes brutais contra a comunidade gay.

Os episódios exploram a vida de Dahmer, além dos eventos que levaram aos seus crimes, com cenas pesadas, sombrias e perturbadoras. A série é brilhante, com um narrativa mais documental dramatizada por um elenco incrível.

A produção recebeu inúmeros prémios e foi aclamada pela crítica e a atuação de todo elenco foi visceral, tanto que o ator que deu vida ao Dahmer, Evan Peters, passa até hoje por tratamentos psicológicos devido ao peso da atuação, o ator alega também que teve pensamentos psicopatas e passou a beber mais.

Se eu fosse você, pararia tudo que estiver fazendo para assistir estas duas obras de arte escondidas no catálogo da Netflix.