Nego do Borel empurra filho de Otavio Mesquita em briga no Domingo legal

Folhapress - 04 de março de 2024

O Domingo Legal deste domingo (3) foi marcado por uma briga entre Nego do Borel e Luiz Otavio Mesquita, filho do apresentador Otavio Mesquita.

No palco, o apresentador Celso Portiolli lembrou uma luta de Nego do Borel e MC Gui, que terminou com uma vitória de MC Gui.

Luiz Otavio Mesquita, então, zoou o funkeiro, que não gostou.

Os dois se encararam e Nego do Borel empurrou o filho de Otavio Mesquita.

Covarde. Só sabe empurrar. Tá acostumado, disparou Luiz Otávio Mesquita.

Rindo, Celso Portiolli separou os dois. “Você veio aqui para brincar”, disse para Nego do Borel, que continuava com a cara fechada.

A reportagem tentou contato com o SBT, mas não obteve retorno.