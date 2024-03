6 objetos que trazem azar e muita gente tem em casa sem saber

É fato que alguns utensílios carregam histórias associadas ao azar, e na dúvida, é melhor se desfazer deles

Ruan Monyel - 05 de março de 2024

(Foto: Ilustração/Pinterest)

Muitas pessoas têm suas próprias crenças e superstições sobre objetos que trazem azar, mas acreditando ou não, é melhor evitar tê-los.

Alguns símbolos da má sorte podem ser encontrados nas casas, sem que os donos saibam dos riscos que eles carregam.

Independente da sua crença, é fato que alguns utensílios carregam histórias associadas ao azar, e na dúvida, é melhor se desfazer deles.

1. Tesouras

Lâminas em geral são símbolos do azar, mas as tesouras, quando não são guardadas da forma correta, atraem energias ruins.

Acredita-se que deixar tesouras abertas traga má sorte, já que em algumas culturas isso é um convite para os espíritos malignos ou até mesmo a morte.

2. Espelho quebrado

De acordo com a superstição popular, quebrar um espelho traz sete anos de azar.

Essa crença vem da Roma Antiga, onde os espelhos eram considerados uma parte da alma humana, e quebrá-los, era como danificar a alma e, consequentemente, trazer má sorte.

3. Guarda-chuva aberto dentro de casa

Esta superstição é particularmente comum em algumas partes do país, mas se originou no Egito, através da ira do Deus do Sol, em relação a esta atitude.

Atualmente, acredita-se que abrir um guarda-chuva dentro de casa traz azar porque isso, supostamente, provoca as energias e os espíritos que habitam a casa.

4. Sal derramado

Derramar sal é considerado azarado em muitas culturas ao redor do mundo e uma explicação para essa superstição vem da antiguidade, quando o sal era uma mercadoria valiosa e escassa.

O sal derramado era visto como um desperdício de recursos, ou seja, as pessoas acreditavam que isso traria miséria e fome.

5. Relógios parados

De acordo com o Feng Shui, uma técnica chinesa para trazer mais harmonia, ter um relógio parado em casa é uma das coisas que trazem azar.

Além disso, o objeto está ligado à passagem do tempo, e quando está parado, muitos acreditam que pode estagnar a vida do dono.

6. Plantas secas ou mortas

Fechando a lista, está cada vez mais comum ter plantas em casa, porém existem cuidados a serem tomados.

Vasos com plantas secas ou mortas não são bons para a energia do ambiente, afinal, não possuem mais vida e acabam atraindo coisas ruins.

