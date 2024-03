Aviso geral para todos os brasileiros com RG finais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0

Uma nova mudança implantada pelo Governo Federal irá mudar e facilitar a vida de milhares de brasileiros e brasileiras

Magno Oliver - 05 de março de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Jornal Minas)

Por meio do decreto 10.977/2022, o Governo Federal implementou em todo território nacional mudanças no novo documento de identidade (RG).

A nova regra vai valer para todos os brasileiros e brasileiras portadores do registro geral com finais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

A nova Carteira de Identidade Nacional(CIN) é um documento criado com intuito padrão unificado que vai servir para uso e circulação em todo território nacional.

Aviso geral para todos os brasileiros com RG finais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0

A intenção das autoridades é substituir o antigo número de RG pelo registro de CPF do cidadão. A promulgação visa reunir todas as informações de vida do nativo em um só ponto de referência.

A nova Carteira de Identidade vem equipada e estruturada com tecnologia de ponta. Mais segura. Mais eficiente. Fácil de usar e transportar.

Vem munida de uma mudança que beneficiará a todos, pois acompanha um QR Code passível de leitura por meio até mesmo de aparelho celular.

Além de uso em território brasileiro, ela servirá como padrão internacional compatível com outros países aos quais o Brasil possui livre acordo comercial, como os integrantes do bloco do Mercosul, por exemplo.

O objetivo é substituir os modelos antigos pelo novo padrão, até que todos os brasileiros e brasileiras estejam com sua versão atualizada.

Como solicitar uma nova carteira de identidade nacional?

1- Acessar o site de um dos órgãos de identificação do estado solicitante;

2- Em seguida, precisa informar o documento com CPF, certidão de nascimento ou casamento(original e cópia simples), Cartão Nacional de Saúde, Carteira Nacional de Habilitação (impressa ou digital) e foto 3×4 atualizada.

3- Logo após, basta fazer a solicitação online e o agendamento prévio para retirada ou entrega do novo registro geral. O solicitante precisa preencher o formulário de solicitação online no portal responsável pela emissão da carteira do seu respectivo estado.

CIN Digital

O Governo Federal também liberou uma versão digital da Carteira de Identidade Nacional, logo após a solicitação do documento físico.

Para ter acesso, basta o cidadão acessar o aplicativo Gov.br, entrar na aba que mostra o nome do documento e baixar a versão digital.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!