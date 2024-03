Dupla que furtou R$ 3 milhões de joalheria de luxo no Shopping Flamboyant é presa

Polícia Civil informou se tratar de um casal, que foi localizado tentando fugir no Entorno do DF

Samuel Leão - 05 de março de 2024

Joalheria foi furtada durante a madrugada, em Goiânia. (Foto: Eduardo Araújo/Google)

Supostos responsáveis pelo furto da joalheria Bulgari, no Shopping Flamboyant, foram presos pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) nesta terça-feira (05). Segundo a corporação, se trata de um casal.

A prisão ocorreu no Entorno do Distrito Federal, próximo ao município de Santo Antônio do Descoberto.

Na ação, houve o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM). Também foi apreendido o veículo utilizado no crime e as joias subtraídas da loja.

Os criminosos teriam adentrado o Shopping Flamboyant pelo telhado, por volta das 05h de domingo (03), descendo pelo teto do estabelecimento e furtando diversos artefatos valiosos. A ação ainda teria sido captada por câmeras de segurança.

Na ocasião, a gestão divulgou que o prejuízo total aproximado seria de R$ 3 milhões.

A PC convocou uma coletiva de imprensa, para a manhã desta terça-feira (05), na qual serão revelados maiores detalhes da operação. Mais informações a qualquer momento.