Falta de médicos e más condições de trabalho explicam crise na saúde de Anápolis, aponta Amilton Filho

Deputado estadual, e pré-candidato a prefeito pelo MDB, foi o segundo sabatinado pelo Portal 6 e estúdios Sigma

Augusto Araújo - 05 de março de 2024

Amilton Filho (MDB), em entrevista ao Portal 6. (Foto: Élvis Diovany)

Nesta terça-feira (05), o deputado estadual Amilton Filho, pré-candidato do MDB à Prefeitura de Anápolis, foi o convidado do Ciclo de Entrevistas realizado pelo Portal 6 em parceria com os Estúdios Sigma.

Durante a sabatina, ele destacou que não vê como um problema a disputa com Márcio Corrêa dentro do partido, para saber quem irá representar a sigla durante as eleições deste ano.

“Quando um partido tem a felicidade de ter dois pré-candidatos (…), demonstra força nesse quesito. A gente tem buscado construir uma aliança na cidade de Anápolis, fortalecer esse grupo político, poder trazer novos atores. A gente está muito confortável nessa questão”.

Ele também foi enfático ao pontuar que existem grandes gargalos na temática de saúde na cidade, que impedem o exercício de um serviço de qualidade.

“Precisa de médicos. Várias unidades estão sem médicos e a falta de um profissional constrange centenas de pessoas. É preciso entender o impacto negativo que isso causa na vida de diversas pessoas”, reiterou.

Além disso, o emedebista destacou que, desde a gestão de Antônio Gomide (PT), ainda não foi feita a construção de um grande hospital municipal, que consiga suprir a demanda de Anápolis.

Também foi pontuada a necessidade de dar melhores condições para que os profissionais da saúde atendam, ressaltando a necessidade de construção de estruturas básicas como UTIs e Centros de Diagnósticos próprios.

Ao se tratar da educação, Amilton Filho destacou que, no ensino municipal, há muito espaço para melhorias, especialmente se tratando da falta de vagas para atender a todos os alunos.

O deputado ponderou também sobre a necessidade de investir em tecnologias e inserir os estudantes dentro desse novo ambiente tecnológico que tem se formado.

Por fim, o pré-candidato destacou a importância do DAIA e da expansão do distrito para o fomento da economia anapolina.

“Vai ser realmente um grande salto de qualidade, gerando novos empregos, mais competitividade no mercado, melhores salários. É muito importante para a cidade”.

Apesar de alguns trâmites burocráticos, que têm dificultado o avanço dessa questão no município, ele apontou que os terrenos destinados ao DAIA 2 já possuem condições de receber novos investimentos e que pretende encaixar esse projeto dentro de uma agenda para o desenvolvimento econômico do município.

A entrevista completa pode ser conferida no canal de YouTube do Portal 6, ou clicando no link abaixo.