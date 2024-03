Pedro Sahium lamenta bolsonarismo nas igrejas e fuga de grandes empresas em Anápolis

Ex-prefeito deu entrevista à Rádio São Francisco e falou também sobre pré-candidatura

Pedro Hara - 05 de março de 2024

Pedro Sahium, pré-candidato à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Pré-candidato do PDT à Prefeitura de Anápolis, Pedro Sahium comentou em entrevista sobre a polarização que tomou conta da política brasileira nos últimos anos e lamentou a entrada do bolsonarismo nas igrejas.

A declaração foi dada à Rádio São Francisco nesta terça-feira (05). Sahium refletiu sobre o objetivo do momento eleitoral e como ele contribui para o debate público.

“A campanha de presidente [em 2022] foi uma campanha muito quente, de acusações, de ódio e mortes, coisas que eram inauditas pra nós. Política é hora de debate, não é hora de morte, de ataques. Famílias que se dividiram, igrejas que se dividiram, esqueceram aquilo que era o principal delas para se dividir. Você imagina que nós presenciamos no Brasil inteiro os cristãos segurando a bíblia com uma mão e fazendo arminha com a outra. Parece que tem algo errado nisso”, questionou o ex-prefeito.

Ainda durante a entrevista, Sahium também lamentou a fuga de grandes empresas em Anápolis e disse que deseja pensar a cidade e gerar empregos para a chamada geração “nem, nem”.

“As últimas duas grandes empresas que vieram para Anápolis, vieram no meu governo. A Hyundai e a DHL, empresa de logística. Isso é muito ruim para cidade. Então a gente tem que ter um governo articulado para buscar as coisas, com gente inteligente, que se dá para cidade. Inclusive para essa geração “nem nem”, nem estuda e nem trabalha. É para isso que eu quero olhar”, disse o ex-prefeito.