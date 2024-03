Portal 6 sabatina pré-candidato a prefeito Amilton Filho nesta terça-feira (05)

Deputado estadual do MDB é o segundo participante do Ciclo de Entrevistas do site em parceria com os estúdios Sigma

Pedro Hara - 05 de março de 2024

Deputado Amilton Filho durante discurso na Alego. (Foto: Hellenn Reis)

Pré-candidato do MDB à Prefeitura de Anápolis, Amilton Filho é o segundo sabatinado do Ciclo de Entrevistas, nesta terça-feira (05).

O deputado estadual responde as perguntas dos jornalistas Caio Henrique, editor do Portal 6, e Pedro Hara, que assina a Rápidas.

Internautas podem acompanhar a transmissão ao vivo pela home do site, YouTube e redes sociais a partir das 20h30.

Em parceria com os estúdios Sigma, a realização do Ciclo de Entrevistas dá início à cobertura eleitoral do Portal 6.

Os sabatinados também participarão de outros outros dois produtos do site: a Rapidinhas e React. Ambos serão gravados e posteriormente veiculados no YouTube e redes sociais.

Márcio chama Roberto de “esquerda nutella”

Durante a primeira sabatina do Ciclo de Entrevistas, realizada nesta segunda-feira (04) com o pré-candidato Márcio Corrêa (MDB), ele chamou o prefeito Roberto Naves (Republicanos) de “esquerda nutella”.

Ele lembrou do período em que Roberto foi diretor administrativo, financeiro e de fiscalização da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), durante o governo Dilma Rousseff (PT).

A fala ocorreu enquanto Márcio comparava o prefeito com o pré-candidato Antônio Gomide (PT), a quem chamou de “esquerda raiz”.

Estreia do Ciclo de Entrevistas do Portal 6/ Sigma dá pico de quase 6 mil

Estreado com a participação do pré-candidato Márcio Corrêa (MDB), o Ciclo de Entrevistas do Portal 6, feito em parceria com os estúdios Sigma, rendeu picos de 5.400 pessoas assistindo a transmissão.

O resultado animou ambos parceiros, que devem trabalhar juntos na realização do debate entre os prefeitáveis em agosto.

TCM julga irregular contas da Prefeitura de Goiânia

O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) julgou irregular a prestação de contas da Prefeitura de Goiânia do ano de 2022.

As irregularidades foram encontradas no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da capital.

Secretários de Finanças no período, Geraldo Lourenço de Almeida e Vinicius Henrique Pires Alves foram multados em R$ 370 cada.

Suender está a caminho do PL

De saída do PRTB, o vereador Policial Federal Suender está a caminho do PL. A mudança foi anunciada por ele nas redes sociais.

Suender deve ingressar no novo partido logo após a abertura da janela partidária, prevista para a próxima quinta-feira (07).

Prefeito integra diretoria eleita da Confederação Nacional dos Municípios

Prefeito de Gameleira, Wilson Tavares (UB) é o único representante do estado de Goiás na diretoria eleita da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

Wilson integrou a chapa encabeçada por Paulo Ziuloski, reeleito com 55,61% dos votos.

Nota 10

Para organização do Circuito Futevôlei Brasil, que realizou mais uma etapa da competição em Goiânia.

A arena esteve repleta de espectadores durante os dois dias de competição e provou mais uma vez que a capital está cada vez mais consolidada no mapa da modalidade.

Nota Zero

Para Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), que não realiza de maneira adequada a manutenção dos parques e praças da capital.

As reclamações de mato alto e descaso com os equipamentos são recorrentes e demonstram a ineficiência do órgão.