Pesquisa Serpes para Prefeitura de Goiânia: Vanderlan Cardoso tem 20%, Adriana Accorsi 19% e Sandro Mabel 14,8

Levantamento, contratado pelo O Popular, foi realizado nos dias 14 e 15 de julho

Pedro Hara - 20 de julho de 2024

Vanderlan Cardoso, Adriana Accorsi e Sandro Mabel. (Foto: Edição/ Portal 6)

Pesquisa de intenção de votos para Prefeitura de Goiânia mostra o senador Vanderlan Cardoso (PSD) na liderança, com 20%. A deputada federal Adriana Accorsi (PT) está em segundo lugar, com 19%, enquanto o ex-deputado Sandro Mabel (UB) ocupa a terceira posição com 14,8%.

Os dados são do Instituto Serpes e foram divulgados pelo jornal O Popular neste sábado (20). O levantamento foi realizado entre os dias 14 e 15 de julho e ouviu 601 eleitores na capital.

A margem de erro é de 4 pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Na sequência, aparecem o ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL) com 7,2% e o atual prefeito Rogério Cruz (SD) com 7%. O jornalista Matheus Ribeiro (PSDB) tem 3,8% das intenções de voto.

Por fim, no cenário estimulado, o empresário Leonardo Rizzo (Novo) registra 1,5%, enquanto Professor Pantaleão (UP) soma 1,3%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número GO-07066/2024.