Homem vai a júri popular em Goiânia após crime brutal contra ex-esposa

Suspeito teria se revoltado após vítima dizer que queria dar fim ao relacionamento

Maria Luiza Valeriano - 06 de março de 2024

Juíz considerou que caso deve ser analisado por júri popular. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 31 anos, será levado a júri popular em Goiânia, sob a suspeita de ter atentado contra a vida da ex-esposa, aplicando nove golpes de faca na vítima.

Ezequeiel Barbosa Oliveira e Vitória de Souza Neiva viviam um relacionamento marcado por abusos ao longo de três anos, até que, no dia 23 de novembro de 2022, o crime ocorreu.

A vítima estava na residência do casal, no Jardim Bela Vista, em Goiânia, quando o homem chegou em casa já enfurecido, com sinais que demonstravam embriaguez e uso de drogas ilícitas.

Com medo de ser agredida, Vitória comunicou que queria se separar e, no processo, levaria o filho do casal com ela. Neste momento, Ezequiel pegou uma faca e atacou a mulher com facadas, além de dar chutes e socos.

A vítima apresentou lesões tanto nas pernas quanto na região do tórax. Segundo ela, o ex-marido chegou a afirmar que, enquanto ela não morresse, ele não deixaria o local. Logo em seguida, Ezequiel foi preso.

Diante dos fatos, o juiz Jesseir Coelho de Alcântara, em substituição na 4ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri de Goiânia, decidiu que o caso fosse analisado por um júri popular.

Durante o julgamento, também deve ser observado o modo de agir do suspeito, que pode ser avaliado como um qualificador para o crime, visto que ele teria surpreendido a vítima, de forma a dificultar ou impossibilitar as chances de defesa.