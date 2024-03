Polícia salva homem que foi sequestrado, espancado e jogado em lago de Senador Canedo

Militares chegaram a tempo de evitar que ele se afogasse, já que estava encapuzado e amarrado, sem condições de fugir

Samuel Leão - 06 de março de 2024

Morador de rua é salvo pela PM, em Senador Canedo. (Foto: Divulgação/PM)

Após ser acionada para verificar um possível homicídio, uma equipe da Polícia Militar (PM) acabou salvando um morador em situação de rua que havia sido sequestrado, agredido e estava prestes a ser morto afogado. O caso aconteceu em Senador Canedo, no setor Morada Nova.

Câmeras de segurança captaram o momento que três homens conduzem a vítima, depois de aplicarem um “mata leão” e a colocarem em um carro, de modelo Fiat Palio. Eles o encapuzaram e o levaram até um córrego.

Ao chegar no local, o amarraram e lançaram à água. No entanto, a guarnição da PM chegou ao local bem a tempo de encontrar a vítima, ainda com vida e lutando para não se afogar.

Ele foi desamarrado e contou que dormia em uma calçada na região do terminal Novo Mundo, quando foi abordado e sequestrado. Ao chegar no local, onde posteriormente seria encontrado, ele relatou ter sido agredido na cabeça com um objeto de ferro, perdendo a consciência.

Recobrou a consciência ao lado da água, quando foi enforcado novamente e deixado para morrer. Ele ainda relatou não ter conseguido identificar quem eram os autores do crime, visto que ficou encapuzado durante toda a ação. Após o resgate, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Canedo.

Os policiais encontraram o veículo utilizado pelos suspeitos e conseguiram prender um deles em flagrante, que será autuado pelos crimes de sequestro e tentativa de homicídio. Os outros dois também já foram identificados e seguem sendo procurados pelas autoridades.