Quem tem Wi-Fi que fica lento pode adotar este hábito certeiro para melhorar a conexão

Descubra o segredo para uma internet mais rápida e estável em sua casa!

Magno Oliver - 06 de março de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Darlos Tech)

Quando o assunto é internet, até hoje a pauta do wi-fi que fica lento causa raiva nas pessoas. Você já se viu em frustração com a lentidão da sua conexão wi-fi em casa?

Se sim, saiba que não está em abandono nessa. A wi-fi lento é um problema que afeta muitos lares brasileiros atualmente.

Muitas pessoas enfrentam problemas de velocidade de internet, mas há um hábito simples que pode ajudar a melhorar significativamente a sua conexão.

Quando se trata de internet lenta, muitas vezes a causa está relacionada à interferência de outros dispositivos eletrônicos, especialmente os que operam na mesma faixa de frequência que o seu roteador wi-fi.

No entanto, há uma solução fácil e eficaz: desligar e ligar o roteador regularmente, de preferência semanalmente.

Este hábito simples, conhecido como “resetar” o roteador, pode ajudar a eliminar congestionamentos e melhorar a estabilidade da conexão.

E esse é um hábito que muita gente só pratica quando a transmissão de dados está em lentidão ou a internet teve o fornecimento interrompido de vez.

Ao resetar o roteador, você está basicamente dando uma pausa rápida em todas as atividades e permitindo que o dispositivo recomece do zero.

Isso ajuda a limpar quaisquer problemas temporários que possam estar afetando a performance da sua conexão wi-fi, liberando memória cache e limpando as conexões temporárias.

Portanto, se você perceber que a sua internet está mais lenta do que o normal, experimente desligar o roteador, aguardar alguns segundos e ligá-lo novamente.

Você ficará surpreso com a diferença que esse simples hábito pode fazer. Além disso, é recomendado posicionar o roteador em um local alto, central da casa e longe de obstáculos para melhorar a distribuição do sinal.

Como reiniciar o modem WI-FI?

– Desligue o botão atrás do modem e desconecte o da tomada.

– Aguarde 30 segundos.

– Ligue novamente e reconecte o modem à tomada.

– Aguarde até todas as luzes do aparelho ficarem verdes e reiniciado completamente.

