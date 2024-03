Essas moedas dão direto a até R$ 3.250 e muitos que têm elas não sabiam

Exemplares têm como referência algumas edições comemorativas de 40 anos do Banco Central

Magno Oliver - 07 de março de 2024

(Foto: Captura de Tela / TikTok / Canal RNF Coleções)

O que você faria se tivesse uma moeda de R$ 1 real no bolso que pudesse te bonificar com até R$ 3.250 atualmente?

No universo numismático das coleções, essas raridades diferenciadas e valiosas chegam a atingir valores muito além de seus nominais registrados nas frentes das moedas.

Vídeo de um colecionador de edições raras no Tik Tok, (@RNFcoleções), está à procura de algumas fabricações valiosas e disposto a pagar muito bem a quem possuir uma.

A sua busca é por exemplares de moedas de R$ 1 real, que têm como referência algumas edições comemorativas de 40 anos do Banco Central.

Assim, os pequenos itens adquiriram maior valor no mercado de coleções de moedas e cédulas, a numismática, e estão com boa remuneração a quem portar uma unidade.

A explicação para isso é porque os modelos possuem uma peculiaridade de possuir alguns defeitos de fabricação e cunhagem na borda e na face muito raros de achar.

Os Modelos e os Valores

A primeira é um modelo de moeda de R$ 1 real, que têm como referência a edição comemorativa de 40 anos do Banco Central.

Da mesma família, temos a moeda de 50 anos do aniversário do BC. A terceira possui a efígie de Juscelino Kubistchek e, por último, a moeda do beija-flor, que comemora os 25 anos da criação do Real.

De acordo com avaliação do catálogo de moedas, o item comemorativo de 40 anos do Banco Central pode valer até R$ 650,00 no mercado de coleções, só que para isso precisa ter o reverso invertido.

Já o item de 50 anos do Banco Central é um pouco mais raro e vale R$ 1.200. O modelo com o Beija-Flor também possui o reverso invertido e vale até R$ 750,00.

Por fim, a cunhagem com a imagem de Juscelino Kubistchek também leva o reverso invertido e pode valer até R$ 650,00.

Para ter boa avaliação, é preciso observar critérios que as casas de coleção levam em consideração em seus catálogos especializados para colecionadores.

No caso seriam eles o estado de conservação e nenhum desgaste na parte de fabricação e registro de informações.

