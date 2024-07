Saiba como economizar dinheiro na hora de trocar de celular

Especialistas elencaram dicas preciosas para te ajudar a dar um upgrade no seu aparelho já ultrapassado

Magno Oliver - 17 de julho de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Porapak Apichodilok)

Devido ao desgaste de bateria e o longo tempo de uso, chega um certo momento em que se percebe que é a hora de trocar de aparelho celular.

Dessa forma, existem situações, por exemplo, em que a troca de celular precisa acontecer quando você menos imagina: quando se é roubado ou já apresenta alguns defeitos.

Assim, nesse momento, algumas questões vão surgir: qual modelo, como você vai pagar e como economizar nessa situação, tendo em vista que é uma troca de modelo.

Conversamos com especialistas no assunto e reunimos dicas para te ajudar na hora da troca de seu tão querido aparelho celular.

Sabia como economizar dinheiro na hora de trocar de celular

1. Ficar longe de períodos de lançamentos

Os especialistas pontuam que são nesses períodos que os aparelhos sobem de preço, enquanto as versões anteriores sofrem uma leve queda no valor de venda. É o momento para ficar de olho na desvalorização.

Compare as configurações e liste se uma versão do ano passado está ok de ferramentas e recursos, em vista de um modelo vendido agora.

2. Faça um raio-x da sua situação financeira

É preciso sinceridade com o seu dinheiro. Os economistas explicam que é hora de você pesquisar preços, entender suas necessidades e não gastar mais do que recebe. Observe também as opções de pagamento e veja qual modo de pagar é mais confortável para você e sua realidade de gastos.

3. Pesquise por seminovos ou lugares que aceitam o seu usado

Modelos seminovos também são uma mão na roda de economia para o bolso. Isso porque quando um aparelho vai para revenda, sofre desvalorização em relação ao preço de mercado. E isso faz com que o preço caia para você comprar por um valor menor que o anunciado nas lojas.

