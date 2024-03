Forte alagamento destrói estrada, arrasta carro e mata família no interior de Goiás

Até o momento, bombeiros localizaram quatro vítimas. Quinto integrante do veículo segue sendo procurado

Samuel Leão - 07 de março de 2024

Corpo de Bombeiros localiza carro arrastado pela correnteza, na GO-110. (Foto: Divulgação/CBM)

Um alagamento, ocorrido na manhã desta quinta-feira (07), gerou uma forte correnteza que acabou arrastando um carro, que trafegava com cinco pessoas de uma mesma família. O caso aconteceu na GO-110, na altura do município de Iaciara, e quatro corpos já foram encontrados.

Das vítimas localizadas, três foram identificadas como homens e a quarta é uma mulher. As buscam pelo quinto integrante do carro seguem em andamento, com diversos bombeiros mobilizados no local.

A situação teria sido causada por um bueiro, que fica na pista e não resistiu ao volume de água que subiu rapidamente, e acabou rompendo a estrada.

Em um registro, feito em vídeo, é possível ver o “rasgo” que a água fez na rodovia, rompendo o asfalto e formando uma forte correnteza. Terceiros relataram aos militares que existia uma barragem, acima da pista, que teria se rompido e causado a grande movimentação de água.

O caso segue sendo acompanhado de perto pelo Corpo de Bombeiros, que busca a última vítima levada pelo fluxo. O trânsito na estrada também segue interrompido, visto que o rompimento do asfalto impossibilita a passagem.