6 dicas para lavar o uniforme e não deixar ele desbotado e com aspecto de velho

Com algumas técnicas simples e cuidados específicos, é possível prolongar a vida útil da peça

Ruan Monyel - 08 de março de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube /Dicas da Kel)

O uniforme é quase como nossa segunda pele e levar a peça, quase diariamente, pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente quando se trata de mantê-los com boa aparência por mais tempo.

Afinal, por serem diariamente utilizados no trabalho ou na escola, a lavagem frequente pode causar desbotamento e desgaste precoce.

Felizmente, com algumas técnicas simples e cuidados específicos, é possível prolongar a vida útil da peça e mantê-la com o aspecto de nova.

1. Utilize ciclos de lavagem mais leves

Quando forem higienizados na máquina de lavar, o melhor é optar por ciclos mais leves, já que assim, o tecido ficará menos tempo exposto aos produtos de limpeza.

Em uniformes com manchas difíceis de sair, o recomendado é usar “receitinhas mágicas” para tirar a sujeira antes de colocá-lo na máquina

2. Lave do avesso

Uma maneira simples de proteger as cores e estampas do vestuário de trabalho é, durante a lavagem, virá-lo do avesso antes de colocá-lo na lavadora.

Isso ajuda a reduzir o atrito direto do tecido com a água e o sabão, minimizando o desgaste e preservando a aparência original por mais tempo.

3. Temperatura da água

A temperatura da água é um fator crucial na preservação das cores, portanto, sempre opte por lavar os uniformes em água fria ou, no máximo, morna.

Água quente pode causar desbotamento e encolhimento, além de danificar as fibras do tecido, mesmo sendo ótima para remoção de manchas.

4. Olhe os bolsos

Embora todos saibam, é comum esquecer de olhar os bolsos das calças e shorts quando são colocados na máquina de lavar, e esse erro pode comprometer a durabilidade da peça.

Verificar os bolsos evita que objetos soltos, como chaves ou moedas, danifiquem o uniforme ou até mesmo o eletrodoméstico.

5. Tire as peças da máquina imediatamente

Assim que o ciclo de lavagem acabar, tire as peças de uniforme imediatamente e coloque-as para secar, essa prática evita que as peças fiquem com odores fortes.

Priorize deixá-las de molho nos fins de semana com os produtos apropriados e não guarde elas úmidas, assim, o tecido terá aspecto de novo por mais tempo.

6. Passe com cuidado

Por fim, após a lavagem e secagem, é importante passar o uniforme com cuidado, para remover marcas e preservar a qualidade da peça.

Certifique-se de ajustar a temperatura do ferro e passe delicadamente, evitando movimentos bruscos que possam danificar as fibras.

